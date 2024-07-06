純電動車熱銷！今年全球達1000萬輛　混合動力車成長還更高

▲純電動車熱銷，今年總銷量有望破千萬台。（圖／翻攝自Tesla）

記者高兆麟／綜合報導

根據研調Counterpoint Research報告，2024年純電動車(Battery Electric Vehicle, BEV) 銷量將達到 1000 萬輛，同時內燃機汽車(Internal Combustion Engine, ICE) 的市佔預計在四年內降至 50% 以下。

另外，中國將引領純電動車銷售，到2027年全球市佔將超過 50%。2025年歐洲和美國將成為主要成長動能。且預估2024年 BYD 的純電動車銷量將超越 Tesla。

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有趣的是，短期內混合動力車(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV和 Hybrid Electric Vehicle, HEV) 引領電動車市場。

Counterpoint Research分析師 Abhik Mukherjee 表示：「通過重塑供應鏈並準備供應價格低於 35,000 美元的經濟型電動車，福特、通用汽車、Stellantis 和大眾汽車等公司正在積極應對市場領導者的競爭。這一策略改革從 2025 年底開始，不僅旨在滿足更嚴格的排放法規，還將利用不斷變化的補貼政策和穩定的消費者需求，重新刺激全球電動車市場。」

中國在純電動車市場中保持強勢，預計2024年中國純電動車銷量將是北美的四倍。到2027年中國純全球電動車銷售將佔50%以上市佔率，並預計在 2030年超過北美和歐洲的純電動車銷售總和。從2025年起，歐洲和美國將成為主要成長動能。2024 年，BYD 的純電動車市佔將大幅增加，並超越Tesla的銷量，這一變化突顯全球電動車市場的活力與變化。

Counterpoint Research研究副總監 Liz Lee 評論歐盟新關稅措施時表示：「歐盟對中國電動車的新關稅措施旨在為歐洲電動車製造商提供更公平的競爭環境。這些關稅可能會推動中國汽車製造商進軍中東和非洲、拉丁美洲、東南亞、澳大利亞和紐西蘭等新興市場。歐中談判的結果，特別是德國的反對態度，將重塑電動車未來的市場動態，從 2025年起，歐洲和美國將成為主要增長動力。」