日本換新鈔　矢板明夫曝1萬日圓鈔票都市傳說：希望激勵社會

記者黃翊婷／綜合報導

日本睽違20年再度發行新版日圓紙鈔，1萬日圓紙鈔上的人像由福澤諭吉換成澀澤榮一，5000日圓、1000日圓紙鈔上的人像也有進行更改。長期駐台的日本資深媒體人矢板明夫表示，日本紙鈔上登場的人物，沒有軍人也沒有政客，但都曾為人類文明進步做出貢獻，有傳聞說，福澤諭吉會被換成澀澤榮一，是希望「激勵社會」。

▲日本在今年7月3日正式發行新鈔。（圖／達志影像／美聯社）

矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」發文分享日本政府發行新版日圓紙鈔的事情，他表示，日本每隔一段時間發行新的紙鈔，主要目的是想用最新的印刷技術杜絕假鈔流行，而且紙鈔上的人物沒有軍人也沒有政客，都是曾為人類文明進步做出貢獻的人物。

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▲1萬日圓、5000日圓、1000日圓紙鈔上的人物都進行了更換。（圖／達志影像／美聯社）

新發行的紙鈔中，1萬日圓上的人像由思想家、慶應大學創辦人福澤諭吉，換成明治時代的企業家澀澤榮一；5000日圓的人像由女性作家樋口一葉，換成女性教育家津田梅子；1000日圓的人像由醫學家野口英世，換成同樣是醫學家的北里柴三郎。

矢板明夫提到，有傳聞說，當初將福澤諭吉印上紙鈔時，日本經濟非常好，但社會思想比較空虛，所以選擇印上思想家，可是現在日本經濟相對較差，於是改請出企業家，「希望能夠透過紙幣上的頭像來激勵社會，聽起來好像有一點道理。」

矢板明夫也在文中簡單介紹被印上紙鈔的3位人物，澀澤榮一有「日本資本主義之父」之稱，他創立日本第一家銀行第一國立銀行，也就是現在的三菱東京日聯銀行，還曾參與超過500家企業創立，包含東京證券交易所、東京煤氣公司和麒麟啤酒等等。

矢板明夫接著說道，津田梅子是明治政府派往歐美的「岩倉使節團」中第一位女性留學生，一生都致力於提高女性地位和尊重女性個性的教育；而北里柴三郎有「現代日本醫學之父」之稱，曾經前往德國留學，師從細菌學家柯霍，首次在世界上培養出破傷風菌，並開發出治療方法。