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「00936慘案」再現？ 00735溢價飆10%　暫停初級市場申購

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲投資ETF小心溢價風險。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國泰臺韓科技ETF（00735）今年第一次、7月配息2.73元，年化配息率高達12%，引爆搶息大軍爆買，昨（5）日單日飆漲11%，並爆出上市以來天量3955張，收盤溢價超過10%，8日起暫停初級市場申購，專家提醒，由於距離除息還有至少一周時間，小心追價風險，留意台新永續高息中小型（00936）的買貴悲劇重演。

回顧月月配、高息ETF 00936在6月公布配息金額拉高至0.25元創新高，引爆市場買氣，除息前一周公司暫停受理初級市場申購，市場缺乏調節機制，股價在除息前一日來到19.95元歷史新高，溢價一度超過6%，等同想參與除息搶進的人全部都買貴了。

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而00936除息當日恢復初級市場配售，溢價逐步收斂，造成股價下跌，到昨（5）日股價以18.49元作收，還在面臨貼息窘境。

而00735每年配息兩次，本（7）月1日公告今年第一次配息2.73元，相較去（2023）年二年配息、年中1.20元、年底1.10元高出許多，以1日公告日換算年化配息率高達14%。

由於配息誘人，00735本周公告配息金額後，買氣推升，從單日一百多張成交量直接跳升至千張，昨日更一口氣大增至3955張，股價更在昨日一口氣爆漲11%，股價以43.95元作收，與淨值39.83元相較，溢價達10.34%。

▲▼00735溢價太高，國泰投信發布風險提示。（圖／翻攝國泰投信官網）

▲00735溢價太高，國泰投信發布風險提示。（圖／翻攝國泰投信官網）

00735溢價幅度太高，國泰投信除在官網發布風險提示外，也在昨日公告8日起至除息前一日、15日暫停受理初級市場申購申請。

00735在2018年6月掛牌上市，至今已6年，是全台唯一指數成分股聚焦台灣、韓國兩大科技國的龍頭大廠，目前前5大成分股為台積電20.26%、Samsung Electron 19.70%、Hynix 7.71%、鴻海6.66%、聯發科5.53%。

關鍵字： 配息ETF溢價投資風險

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