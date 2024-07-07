台股站上全均線！專家2大理由看好下半年　最大風險是「沒有持股」

▲台股站回所有均線之上。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

近期美國通膨相關數據表現出降溫趨勢，支撐市場對降息的預期，美股科技股領漲、標普500、那斯達克續創歷史新高，台股也站回所有均線之上。展望下半年，法人表示，在經過強勁走勢後，大盤評價還沒有到歷史上泡沫時期的水準，卻也並不特別便宜，除AI相關外的電子補庫存力道有望復甦，加上AI出貨維持熱絡，有助於支撐大盤。

野村投信表示，AI與半導體先進製程的成長性仍較明確，台積電相關先進製程封裝供應鏈，機器人、重電、綠能／儲能相關族群可留意，建議逢低拉回時靈活布局於長期AI科技趨勢且受益於產品升級帶來獲利跳升的相關族群。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全球雲端服務（CSP）龍頭亞馬遜（Amazon）近期宣布計畫未來十年斥資逾千億美元打造資料中心，隨著AWS展開積極的擴建行動，預計其他的CSP業者也將跟進，進而推升資料中心的建置及AI伺服器的拉貨。

除了雲端，蘋果於全球開發者大會（WWDC）發表發展全新「Apple Intelligence」AI平台，將生成式AI與產品結合，創造出消費者有感的新功能，加深蘋果相關產品汰換需求浮現，也讓AI應用更加全面落地化，

此外，伴隨AI功能更加普及，在ChatGPT與微軟Copilot收費後，市場預估，2023年至2033年市值將從31億美元成長至430億美元，年複合成長率達30.3%，顯示目前AI成長仍未填滿大餅。

▲微軟（Microsoft）推出Copilot的生成式AI服務。（圖／路透）

野村投信指出，2024下半年AI導入商業模式趨勢明確，AI應用面增加，產業動能豐沛，加上邊緣AI、AI PC及AI功能的新款iPhone手機，將帶動相關供應鏈持續放量及成長動能，這也是過去台灣廠商擅長的領域，預計後續AI相關概念股將持續受惠。

另在綠電方面，野村投信表示，由於近期輝達、亞馬遜先後宣布來台設置資料中心，將引爆龐大用電需求，且傳出將投資台灣綠電相關公司，帶旺綠能環保類股，市場預期未來綠電採購商將大幅增加。

過去台灣主要以積體電路、PCB等電子零組件作為主力出口品項，但進入AI世代，全球對於AI晶片和伺服器的拉貨旺盛，帶動資通訊出口金額大幅成長，成為未來台灣的出口主力動能之一。

▲台積電在AI浪潮中深受投資人矚目。（圖／路透）

野村高科技基金經理人謝文雄表示，目前仍以AI相關產品的能見度較高，AI風潮席捲全球，國內外大廠力推AI產品與應用，在風口上的AI已成為驅動下一世代產業的主力，上至GPU相關（晶圓代工、記憶體），再到AI伺服器（組裝、散熱、高速傳輸）及自研晶片（特定應用積體電路ASIC業者、矽智財），下至AI電力需求（變壓器、配電盤），整個「AI一條龍」蘊含著龐大的投資機會，並持續看好的產業方向。

整體而言，謝文雄指出，兩大理由支持台股2024下半年基本面榮景，理由一，AI維持強勁出口動能，是台灣景氣復甦的主要關鍵；理由二，電子業進入庫存回補週期，除AI的其他電子產品將迎來補庫存需求。

他進一步說明，有3大因素加持為台股創高增添動能，就資金面來說，今年以來外資「由賣轉買」，後續回補空間巨大，內資也明顯站在多方，內外資助攻下台股資金動能充沛；在獲利面而言，預估上市櫃企業今年每股獲利（EPS）成長3成、2025年成長15%，獲利成長就是台股上漲的最強支撐；另在評價方面，考量獲利高度成長，台股仍相對便宜。

「從過去10年的數據來看，台股大盤目前的PE值跟PB值確實很高。」謝文雄認為，但因為有3大因素加持，股市投資人目前最大的風險是「沒有持股」，他引述市場名言，「天空才是極限，但AI題材沒有極限。」