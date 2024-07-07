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台積電才列千金股「2.3萬人畢業跳車」　鴻海反吸近2萬人搶進

▲台積電躋身千金股之列。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

台積電（2330）躋身千金股之列後，因股價走高而引來龐大獲利了結賣壓，單周有2.3萬人「畢業跳車」；同屬蘋概股的市值二哥鴻海（2317）股價居高檔整理，單周就吸引1.93萬名股民搶進，兩檔股東動態形成強烈對比。

台積電即將於7月18日舉行法人說明會，是台積電董事長魏哲家上任以來首場法說會。在AI應用需求快速增長，加上第二季業績表現可望優於預期，並在傳統旺季效應持續成長，資本支出也有機會調高，點燃台積電法說會行情，股價強勢突破千元大關。

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不過，根據集保結算所7月5日資料統計，台積電最新一周股東人數降至122萬3,293人，單周「畢業跳車」23,018人；值得注意的是，手上持有100張台積電股票的股東，就等於擁有上億元身價，在台積電創下股價歷史新高里程碑時，更有5,756人是「台積億元富豪」。

另觀察市值二哥鴻海，股價正處於高檔整理，外資和投信在最近5個營業日多以賣超，但鴻海最新一周股東人數衝上81萬1,462人，單周大增19,279人搶進，與台積電股東動態形成強烈對比。

鴻海已公布第二季自結營收1兆5,517.78億元，業績表現亮眼，寫歷年同期新高紀錄。受惠於AI雲端產品拉貨動能，加上營運進入下半年旺季，第三季營運將可呈現「年季雙增」，不少投資人也看好鴻海持續成長。

關鍵字： 台積電鴻海股價股東人數營收

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