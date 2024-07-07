數位貨幣平台雛型完成　央行：政策公聽會明年起跑

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行、金管會、數發部將於明（8）日赴立法院財委會就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」進行專題報告，會前相關部會資料出爐，央行數位貨幣（CBDC）已經建立雛型平台，預計明年舉辦公聽會提升大眾認知度。

央行報告中同時指出，已開始著手進行以「CBDC 雛型平台」與數發部「政府機關發放共用平台」介接合作事宜；未來，政府機關可透過數發部平台發放數位券，本行平台則處理用戶錢包內數位券消費後，所涉及的款項撥付與結、清算作業。

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報告中同時指出，央行將應用代幣化技術，進行批發型央行貨幣及商業銀行貨幣數位轉型，將協同參與銀行建置代幣化共用平台，進行以下三種情境的試驗：

1. 銀行存款代幣之跨行移轉：銀行可利用代幣化共用平台，依客戶需求將存款兌換為存款代幣，進行跨行轉帳，並以批發型 CBDC 作為清算資產。

2. 資產代幣之款券同步交割(DVP)：以金融機構發行之證券型代幣(Security Token Offering)為標的，與存款代幣進行款券同步交割，並透過批發型 CBDC 進行清算資產。

3. 特殊目的代幣(Special Purpose Digital Money)：

(1)目前政府招標單位收取投標廠商的押標金，尚採用紙本及人工作業，若以特殊目的代幣方式處理，具有提高作業效率的潛力。

(2)改善作法係將存款代幣結合智能合約，成為具有押標金功能的押標金代幣，一旦開標完成，代幣化共用平台即自動將押標金代幣兌回為未得標廠商的存款代幣；另一方面，得標廠商的押標金代幣將自動轉為履約保證金代幣，直到標案完成，再兌回得標廠商的存款代幣。

央行強調，目前雖無發行 CBDC 的時間表，但在持續研究試驗的過程中，已在精進支付系統的處理效率及創新應用。舉例來說，所開發零售支付的 CBDC 雛型平台已可支援數位券的金流作業，且每秒受理交易筆數(TPS)已提升至 2萬筆；此外，正規劃批發型CBDC 的概念驗證，以批發型 CBDC 作為資產代幣化的清算資產，並結合銀行存款代幣功能，共同建構未來數位貨幣體系。