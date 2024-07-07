助台廠「前往德州尋商機」！郭智輝：海外設立園區也是努力方向

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊絡懸／台北報導

經濟部長郭智輝與美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）7日共同簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」。郭智輝受訪時表示，與德州簽署意向書，可以落實「境外關內」、「境內關外」兩大策略，經濟部將整合相關台廠供應鏈前往德州尋找商機。

美國德州州長艾伯特伉儷率30人經貿訪問團來台，召開記者會宣布成立德州在台辦事處（State of Texas Office in Taiwan），是除了墨西哥之外，德州本世紀第一個海外辦公室。此外，艾伯特與郭智輝共同簽署「經濟合作發展意向書」，奠定台美加強半導體、電動車、能源韌性及創新科技等領域在雙向貿易、投資及產業合作的基礎，持續深化台美經貿夥伴關係。

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對於此次簽署，台灣能否獲得更多人才交流合作或更多投資機會，郭智輝表示，可以落實他先前提出的「境外關內」、「境內關外」策略，另對於過去曾提及期盼到海外設立科學園區，也趁這次機會向美方表示，這是將來努力的方向，也希望美方能提供協助。

所謂「境外關內」，就是政府從官方角色轉化為民間服務組織，協助台灣中小企業走向世界，提供海外投資企業一站式服務，形成供應鏈聚落或製造園區；「境內關外」則是引進國際大廠走進台灣，在台建立供應鏈，發展台灣具有優勢的產業如半導體、AI、次世代通訊及精準醫療。

記者追問，郭智輝先前提到，要帶著半導體供應鏈到海外設廠或拓點，如今德州正是要力拚半導體的重要城市，接下來，將如何協助台廠供應鏈到當地尋找商機？

郭智輝表示，德州有很多半導體公司，經濟部會先朝這方面考慮；至於是否能將整個供應鏈移到德州，則需要看當地資源與條件，他認為，如果是足夠的，就會朝這個方向努力。

至於經濟部在過程中將扮演何種角色去協助台廠供應鏈，郭智輝強調，經濟部將整合相關供應鏈帶到當地，並提供稅賦及投資獎勵；另外在設廠行政方面，也會與當地地方政府溝通，這都是經濟部可以做的事情。

德州是美國本土面積最大，人口第2大州，2023年台灣是德州在亞洲第5大進口來源及出口市場，雙方貿易總額達213億美元。在密切的雙邊經貿關係上，台灣是繼英國、法國後，第3個德州政府主動推動洽簽經濟發展意向聲明的經貿夥伴。

郭智輝指出，德州是台灣業者在美主要投資目的地，雙方將會以這個意向聲明書為基礎加強合作，經濟部未來將透過以大帶小的方式，協助業者海外布局，並與德州政府共同協助雙方業者，打造優質供應鏈生態系，強化供應鏈的韌性。

艾伯特強調「德州與台灣站在一起」，經濟部也歡迎德州在台設立據點。郭智輝表示，將在經濟部內指定單一窗口協助推動雙邊經貿合作，創造互利雙贏合作關係。