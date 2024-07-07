德州駐台辦事處正式成立　我海空運業均提供直航助商貿

▲德州州長艾伯特（前排坐者）率領經濟代表團首度訪台（圖／德州經濟發展集團提供）

記者張佩芬／台北報導

美國德州州長格雷格·艾伯特率隊來訪亞洲經濟發展之旅，今(7)日上午拜會台灣賴清德總統，討論了德州和台灣加強雙邊貿易合作和對半導體、能源和電動車製造業…等關鍵經濟驅動產業的投資機會，並正式成立美國德州駐台辦事處。台灣是德州第七大貿易夥伴，去年貿易總額達213億美元，我國中華航空、長榮航空、陽明海運與長榮海運都有提供德州的貨運直飛與直航服務，助兩地經貿往來。

艾伯特州長表示：「我很榮幸於今天拜訪賴清德總統，討論鞏固德州和台灣之間的經濟和文化連結。過去幾十年來，德州和台灣都經歷了奇蹟式般的經濟成長，成為各自領域的關鍵指標，為我們的勞工提供經濟自由及工作機會，以推動創新的未來。我誠摯地祝賀甫就任的賴清德總統！並期待共同努力加強合作關係，為德州和台灣建設更美好的未來。」拜會期間艾伯特州長與賴清德總統艾伯特州長強調，德州為全球各地的公司提供的無限多的投資機會，包括高技能熟練的勞動力，低稅收，和美國最佳的商業環境。

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此行艾伯特州長與台灣經濟部郭智輝部長一同簽署了德州與台灣之間的經濟發展意向聲明。經濟發展意向聲明的簽署是為了表彰德州與台灣之間的穩固經濟關係，並鼓勵彼此在重要產業進行更多投資、貿易和合作，以打造創新的未來。此聲明著重拓展雙邊貿易，增加就業機會，以及支持德州與台灣之間關鍵產業鏈的創新，並優先支援半導體製造業、電動車製造業、能源韌性以及更多關鍵領域方面的合作。

▲艾伯特州長（左）與我經濟部長郭智輝共同簽署經濟發展意向書。（圖／德州經濟發展集團提供）

經濟發展意向聲明簽署儀式後，艾伯特州長正式宣佈正式成立美國德州駐台辦事處(State of Texas Taiwan Office)。艾伯特表示設立「美國德州駐台辦事處」將支持德州與台灣之間的經濟與文化交流，促進雙邊更多的貿易、投資和經濟合作。美國德州駐台辦事處隸屬於德州州長辦公室經濟發展暨觀光部，將啟動雙方更密切的合作，促進互利的經濟成長和文化交流。

艾伯特州長表示：「德州和台灣是彼此尋求推動創新未來的重要經濟夥伴。在此我很榮幸宣佈兩個重要項目，這將有助於加強雙邊的貿易交流，並為雙邊人民帶來前所未有的繁榮。這兩項措施分別是簽署經濟發展意向聲明和成立美國德州駐台辦事處，這將加強德州和台灣之間的經濟和文化往來，透過共同努力，我們將確保我們的人民在21世紀進擊的巨人經濟奔馳之中擁有自由發展的空間和機會。」

今日中午艾伯特州長出席了外交部林佳龍部長所主辦的歡迎午宴，並親自會面來自台灣各地的商界領袖。其中艾伯特州長見到環球晶圓，中美矽晶製品股份有限公司董事長兼執行長徐秀蘭，感謝她所帶領的公司持續在德州投資。環球晶圓(GlobiTech)是半導體產業的全球領導者，在德州謝爾曼市(Sherman)擁有價值50億美元的先進300毫米矽晶圓製造廠，這是二十多年來美國第一座新的矽晶圓廠。

德州的半導體出口產值連續13年領先全美。艾伯特州長和徐秀蘭討論了德州和台灣如何合作，得以為全球半導體產業增加矽磊晶產品的產量。

2022年台灣在德州的外國直接投資超過50億美元位居各國之首。截至2023年為止的過去10年裡，台灣企業在8個外國直接投資項目中投資了52.9億美元，為德州創造2,200多個就業機會。2024年前5個月，台灣企業在另外的兩個新項目已投資達1.03億美元，預計將為德州創造220多個新的就業機會。

艾伯特早年法學院畢業後不久，他在一次慢跑中因倒下的樹造成身體部分癱瘓，儘管人們時常因看到他使用輪椅而感到驚訝，但他時常分享因意外而改變人生的勵志名言，他說：「我們的生活不是由我們所受到的挑戰來衡量，而是由我們如何面對這些挑戰來衡量。」以此故事激勵他人正向勇敢面對挑戰。

此次德州代表團來訪人數超過30人，顯示艾伯特州長對台灣的重視，與州長一同來台參與經濟發展意向聲明簽署儀式的還有德州州長夫人希西莉亞·艾伯特、德州州務卿簡·納爾森、德州眾議院陳筱玲主席、德州參議員卡羅爾·阿爾瓦拉多、德州參議員譚·帕克、德州眾議院議員代表吉奧·卡普里歐內、德州眾議院議員代表傑西·傑頓、德州州長辦公室經濟發展暨觀光部執行長阿德里亞娜·克魯茲、德州經濟發展集團董事會秘書阿德里安·坎納迪以及德州經濟發展集團總裁兼首席執行官亞倫·德默森，以及總共23位來自德州政界與商界領袖。

目前我國中華航空、長榮航空都有全貨機飛德州達拉斯，長榮航空開有德州休士頓定期航線，另陽明海運與長榮海運貨櫃定期航線都有彎靠休士頓港，提供雙邊客貨運直飛與直航服務。