東元遇駭　公司：資訊系統恢復中

▲東元 。（圖／記者廖婕妤攝）
記者高兆麟／綜合報導
東元（1504）今日發布重訊表示，公司部份資訊系統遭受駭客攻擊，目前資訊系統陸續恢復中。
東元表示，本公司自行偵測到網路傳輸異常，部份資訊系統遭受駭客攻擊，資安單位隨即啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資安公司技術專家協助處理，目前資訊系統陸續恢復中。
東元表示，目前公司資訊系統正陸續恢復中，評估對公司營運尚無重大影響，後續若有重大影響再行公告。本公司加強規劃資訊與網路安全管控架構以確保爾後資訊安全。
▲東元 。（圖／記者廖婕妤攝）
記者高兆麟／綜合報導
東元（1504）今日發布重訊表示，公司部份資訊系統遭受駭客攻擊，目前資訊系統陸續恢復中。
東元表示，本公司自行偵測到網路傳輸異常，部份資訊系統遭受駭客攻擊，資安單位隨即啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資安公司技術專家協助處理，目前資訊系統陸續恢復中。
東元表示，目前公司資訊系統正陸續恢復中，評估對公司營運尚無重大影響，後續若有重大影響再行公告。本公司加強規劃資訊與網路安全管控架構以確保爾後資訊安全。
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東元（1504）今日發布重訊表示，公司部份資訊系統遭受駭客攻擊，目前資訊系統陸續恢復中。
2024-07-08 15:30
記憶體大廠旺宏電子(2337)今日公佈內部自行結算之2024年6月份合併營收，旺宏6月營收21.78億元，較上月合併營收21.60億元增加0.8%，較去年同期合併營收21.40億元，增加1.8%。
2024-07-08 15:04
台灣是否缺電一直都是外界關注的議題，經濟部長郭智輝今（8）日再度重申「至少到2030年，需要的電都足夠」，不過他也坦言，2025年到2028年間因為AI需求狂增，因此用電會比較吃緊；至於經濟部對於核電的立場，郭智輝則說「各種的電我們都需要」。
2024-07-08 14:56
記憶體模組大廠威剛（3260）今日公告6月合併營收為29.54億元，年成長29.38%；第二季合併營收年增46.07%達100.29億元；累計今年1-6月合併營收209.1億元，較去年同期增加48.56%。
2024-07-08 14:50
鴻海（2317）8日早盤以217元開出，一度漲幅5.36%攀上最高226元，寫2007年11月以來波段高點，市值也增加1,594億元、重返3兆元門檻至3.13兆元，位居台股第二大企業，主要是受惠AI雲端產品拉貨動能增加，接下來旺季營運受投資人看好。
2024-07-08 10:23
雲林斗六市河南街福懋科(8131）6日發生鷹架倒塌意外，，造成2死3傷，福懋科今日股價也跟著走跌，最低來到38.7元，下跌0.5元，下跌1.28%。
2024-07-08 10:10
台股8日開盤30分鐘，台積電（2330）、鴻海（2317）雙雙發威，其中台積電最高漲35元1035元，刷歷史天價；鴻海漲至226元，刷2007年11月以來波段高點，指數漲逾260點刷23,825.81點新高。
2024-07-08 09:24
午後熱對流旺盛，全台18縣市豪大雨特報，經濟部水利署也針對台南、南投2地區發布淹水一級警戒。
2024-07-08 16:20
受到已破產的虛擬貨幣交易所MT.Gox債權人獲賠約80億美元（約台幣2592億元）的比特幣後，比特幣拋售利空四起，8日下跌近6%，回到5.5萬美元（約台幣178.2萬元）附近整理。
2024-07-08 15:09
亞洲最具指標性人力資源期刊《HR Asia》於今日在台北南港展覽館舉辦「亞洲最佳企業雇主獎」頒獎典禮。創意電子（3443）在超過300家競爭企業中表現出色，除連續兩年榮膺桂冠，今年更是IC設計唯一獲獎的企業。
2024-07-08 14:26
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