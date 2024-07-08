東元遇駭　公司：資訊系統恢復中

經長郭智輝認未來3年用電吃緊 看核能「各種電力都需要」

台灣是否缺電一直都是外界關注的議題，經濟部長郭智輝今（8）日再度重申「至少到2030年，需要的電都足夠」，不過他也坦言，2025年到2028年間因為AI需求狂增，因此用電會比較吃緊；至於經濟部對於核電的立場，郭智輝則說「各種的電我們都需要」。