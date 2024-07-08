一起存錢買房！男友嫌房貴「偷拿百萬帳戶」買車：不讓妳吹風淋雨

▲男友把存款拿去買車。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

男女交往金錢最好還是要分清楚，若一起存錢，也要定時看一下帳戶，一名女網友表示，在一起4年了，交往時就說好目標是一起買房，每個月雙方都會拿出1萬5千元，放進共同帳戶裡，沒想到男友突然告知，把錢拿去買新車，而且是登記在她的名下，理由竟是房價太貴，不如買車讓她不吹風淋雨。

女網友在Dcard發文，「男友買車了，想分手了」，交往4年多，一直以買房為共同目標，每月各自存入1萬5千元至共同帳戶。然而，男友近日未與她溝通，就用這筆錢買了一輛車，且已經交車，「買在我名下，全款買的」。

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男友買車的理由是，「看著那些錢要在雙北買個中古屋的頭期款都不夠，不如買台車不讓我吹吹風淋雨」。原PO氣到發抖，但不知道該怎麼辦，「是不是該分手了？」

貼文曝光，網友認為這是犯了大忌，「分，共同小金庫，不先說就使用絕對是大忌」、「動了共同帳戶，卻不告知的都建議分，不能信賴的人，都不值得託付終身」、「沒有溝通討論就動用共同基金，人品堪慮」、「買車這是件大事都不先商量，而且私自動用共同存款，很不好」。

也有網友指出，「感覺是為了讓自己開車出門有面子」、「如已經付清，而妳不想要，也是可以去提告偽造文書，把錢拿回來，當然這些都是撕破臉才要做」、「笑死根本為了自己」、「純粹他想要開好車，出門撐面子」。