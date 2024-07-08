統振6月營收2.33億元、年增35.44%！連續10個月站穩2億元門檻

▲統振公布2024年6月合併營收。（圖／統振提供）

記者楊絡懸／台北報導

移工金流服務商統振（6170）8日公告2024年6月合併營收2.33億元，月減0.3%，年成長35.44%；第二季合併營收6.94億元，季減0.93%，年成長35.92%；累計今年上半年合併營收為13.94億元，年成長32.26%。

統振表示，6月營收年增率正成長，主要受惠於外籍移工小額匯兌QuickPay App的有效註冊會員數逐歩攀升，加上流通事業體出貨暢旺所致。

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以今年第二季兩大事業體營收比重來看，金融科技與通訊比重為80.59%、流通事業比重為19.41%，其中，金融科技與通訊的營收比重自去年第二季的78.72%增加1.87個百分點，由於金融科技擁有穩健的營業利益率表現，有助於統振第二季整體營運仍遞出良好的成績單。

統振進一步表示，2022年第二季起不再合併子公司達振的營收後，整體營運聚焦發展高穩健創造現金流的金融科技事業體，擴大外籍移工小額匯兌QuickPay App覆蓋的範圍，堆疊今年平均每月的匯款筆數，較去年同期平均每月的筆數穩健成長。

此外，統振也代理剛性需求的國際品牌產品銷售，包括愛迪達Adidas個人洗護用品、德韓彩妝品、金頂與東芝電池等，兩大事業體穩健堆疊公司整體營運規模放大，繳出連續10個月單月營收皆站穩2億元以上的水準，甚至已逐步超越2022年前的單月營收表現，在營運體質優化下，整體獲利水準更上層樓。

展望未來，統振表示，台商回流將推動外籍移工需求增加，以及政府放寬簽證政策引進更多外籍移工的趨勢充滿信心，憑藉在移工電信預付卡市場長達24年的豐富經驗，統振正積極擴展在金融科技領域布局，特別是移工匯款業務的市場份額。

在匯款業務方面，統振指出，透過軟硬體升級和客戶服務效能的提升，進一步強化與海外金融機構的系統化連接效率，同時，統振將繼續與合作夥伴深化QuickPay的多樣化服務，以期建立一個更完整、多元、友善的金融科技環境，完善「生活Q」生態系統。