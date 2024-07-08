台灣宅配通與雪管處攜手守護原生生態　共創環境永續

▲左起宅配通徐慶懿總經理與雪管處林文和處長簽署合作備忘錄。（圖／宅配通提供）

記者張佩芬／台北報導

外來種植物伴隨著人類的活動及道路修復工程的增加，在有意或無意中進入到雪霸國家公園內，然而外來種植物的入侵，造成原生種植物被排擠或瀕臨消失的威脅。台灣宅配通(2642)今(8)日宣布與雪霸國家公園管理處攜手合作推動移除外來種植物計劃，以維護國家公園生態環境永續發展。

雪霸國家公園管理處透過課程，介紹汶水遊客中心周邊低海拔外來種植物入侵的危害，包含銀合歡、大花咸豐草及小花蔓澤蘭等外來種植物，台灣宅配通與保七總隊第五大隊夥伴以實際行動共同維護國家公園的原生生態，移除面積0.1公頃，共移除了400公斤成果豐碩，恢復國家公園周邊原生種棲息地並守護原生物種之生物多樣性。

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▲台灣宅配通與雪管處與共同合作移除外來種植物。（圖／宅配通提供）

台灣宅配通長期關注並投入生態環境永續保護的議題，近幾年除了淨攤外，在今年六月與母公司東元電機共同復育桃園市大溪區的溼地，種植水生植栽、除去水域裡的福壽螺入侵溼地活動。7月與雪霸國家公園管理處合作守護國家公園的原生種植物，希望能喚起其他企業對生態保育的重視，齊力守護台灣獨特原生生態的資產，為台灣環境永續盡一份心力，實現生態環境永續平衡發展。