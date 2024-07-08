新光金6月大賺102億「史上單月最佳」　一表看10金控2024上半年

▲新光金外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

2024上半年金控獲利陸續出爐，已有10家金控「開獎」，中信金（2891）以每股稅後純益（EPS）1.85元暫居冠；新光金（2888）則因6月大賺逾百億元，創「史上單月最佳」紀錄，累計前6月自結稅後純益來到204.1億元。法人認為，新光金的良好業績有助推動現增。

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▲10金控上半年獲利概況，可點圖放大。（資料來源：各公司、圖／ETtoday新聞雲製）

新光金發言人林宜靜表示，今年6月稅後純益102億元，是創立金控以來最高的一個月，單月表現與今年累計前5月業績平分秋色，所以累計前6個月稅後純益來到204.1億元。

6月創高的原因，林宜靜指出，是多項突出表現共同彙集的成果，其中資本利得貢獻大是很主要的原因，另外主要子公司表現佳，銀行、證券都不錯，證券在台股動能強勁下獲利翻倍。

子公司新光人壽除了突破百億元以外，商品結構調整，新契約保單增加，也有助於體質改善。

市場憂心新光金近幾個月資本利得進帳佳，但資產活化後未來續航力會受影響，不過林宜靜笑稱「這個問題被問好幾個月了」她強調，公司未實現利益仍在，第3季股息入帳來臨，業務和投資避險策略表現佳，都能讓公司持續向前，且公司業績成長並不是單一原因所致，而是各項業務都有大幅度成長，獲利和業務動能強勁下的成果。

新光金預計8月初完成現增，由於董事長魏寶生已先向外表達資本適足率（RBC）「愈快達標愈好」，法人預期RBC回到200%以上未必在8月底才看得到，若經營團隊拿得出好成績，還有望往前提。

至於暫居上半年冠軍的中信金則表示，子公司中國信託商業銀行6月份稅後獲利45.92億元，主因為存放款業務動能穩健、利差擴大，以及財富管理銷售動能強勁。另外，台灣人壽保險公司6月份因股票處分利得及股利收入挹注，單月稅後獲利18.85億元。

與2023年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後獲利較去年同期成長11%。保險業務部分，今年以來美元累計升值達5.6%，產生匯兌利益，加上股、債及基金資本利得較佳，稅後獲利較去年同期大幅成長。初年度保費收入累計前六個月為254億元，較前一年度成長19%。

截至目前為止，14家金控中還有富邦金（2881）、國泰金（2882）、開發金（2883）與合庫金（5880）尚未公告今年6月與2024年上半年自結數。