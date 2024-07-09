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前財長蘇建榮將接任政大金融學院院長　黃天牧新去向呼聲高

記者黃翊婷／綜合報導

國內知名財經學者、政大國際金融學院首屆院長李勝彥2022年間病逝之後，政大國際金融學院院長的接替人選一直沒有定案。如今傳出將由財政部前部長、現任金融研訓院董事長蘇建榮於8月1日正式接手，而台灣金融研訓院董事長有望由金管會前主委黃天牧接任。

▲▼財政部長蘇建榮專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘇建榮將接任政大國際金融學院院長。（資料照／記者湯興漢攝）

李勝彥是我國知名財經學者，也是政大國際金融學院首屆院長，2022年10月28日他因主動脈剝離辭世，享壽78歲。前總統蔡英文、央行前總裁彭淮南、新光金前總經理吳欣儒、財團法人新世代金融基金會董事長陳冲，皆曾出席李勝彥的告別式。

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不過，李勝彥離世之後，政大國際金融學院院長接替人選一直沒有定案。根據《聯合新聞網》報導，蘇建榮將在8月1日正式出任政大國際金融學院院長，而台灣金融研訓院董事長一職可能由蘇續任，也有可能由呼聲很高的黃天牧接手。

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者陳依旻攝）

▲黃天牧被認為有望接手台灣金融研訓院董事長。（圖／ETtoday資料照）

蘇建榮是現任金融研訓院董事長，他擁有東吳大學經濟學系學士、國立中興大學法商學院（現為國立台北大學）經濟學碩士、美國賓州州立大學經濟學博士學位，曾擔任財政部長兼任中央銀行常務理事、財政部政務次長、台北市政府財政局長、台北大學公共事務學院院長等職務，經歷十分豐富。

黃天牧擁有國立政治大學金融學系學士、國立中山大學中山學術研究所碩士、美國南加州大學公共行政學博士學位，曾擔任金管會主委、金管會常務副主任委員、金管會主任祕書、金管會證券期貨局局長、金管會保險局局長等職務，為文官出身。

關鍵字： 蘇建榮黃天牧政大國金院

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