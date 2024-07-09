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新股抽紅包倒數！佳和甜甜價14元「中籤報酬率4成」　15萬人搶申購

▲台股新股抽籤受投資人矚目。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

新股紅包申購倒數！台股本周2檔新股抽籤受矚目，包括佳和（1449）及大宇資（6111），其中，佳和辦理上市增資，每股承銷價為14元，以前一日收盤價19.7元估算，抽中一張可賺5,700元，但要注意需在7月9日下午2時前完成申購。

根據證交所資料顯示，佳和每股承銷價為14元，承銷總數1,216張，申購期間為7月5日至9日，抽籤時間為7月11日，撥券日期7月19日。以7月8日收盤價19.7元計算，抽中一張可賺5,700元，潛在報酬率達40.7%，截至目前共有15萬9,270筆參與申購量。

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大宇資辦理上櫃增資，每股承銷價65元，承銷總數442張，申購期間為7月8日至10日，抽籤時間為7月12日，撥券日期7月22日。若以7月8日收盤價72.2元計算，抽中一張可賺7,200元，潛在報酬率達11.8%，截至目前已有48,102筆參與申購量。

另外，還有一家公司也將展開申購，受投資人矚目。滿心（2916）辦理上櫃增資，每股承銷價42元，承銷總數850張，申購期間為7月10日至12日，抽籤時間為7月16日，撥券日期7月24日。以7月8日收盤價55.8元計算，抽中一張可賺13,800元，潛在報酬率達32.86%。

關鍵字： 新股申購抽籤佳和大宇資滿心

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