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台灣銘板上半年營收年增10%！看好旅遊旺季換卡潮　擴大冷錢包版圖

▲台灣銘板。（圖／記者楊絡懸攝）

▲台灣銘板公布今年6月營收。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

信用卡製造廠台灣銘板（6593）9日公布今年6月營收0.53億元，月減5.52%，年減1.32%；第二季合併營收1.56億元，年減3.98%；累計今年上半年合併營收3.29億元，則呈現年成長10.27%。

台灣銘板表示，近期銀行合併潮引發大量信用卡的換卡潮與調整，雖消費者被迫要求換新卡，然在整合過程中，消費者選擇與申辦新卡的觀察期會有所拉長，使得台灣銘板因滿足客戶交期要求時程所需，而有部分新卡訂單遞延出貨情形，就是6月營收保持在5,288萬元水準的原因。

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觀察主要外資銀行客戶，近期因合併消金業務後持續進行換發信用卡作業，第二季也再啟動第4波換卡，並鎖定聯名卡友、海外旅遊等商機動能，增加不同戰略合作夥伴並創造消費者的消費體驗升級，助力整體換卡力道能於8月中旬前完成全數換卡作業。

此外，隨著國銀紛紛取消信用卡分期、歐洲地區消費等回饋，陸續調整信用卡權益，不過也有銀行為了吸引新戶、瞄準海外旅遊商機，祭出更高的回饋率，並於下半年陸續推出新卡搶市，可見換卡潮趨勢將有機會在今年下半年起陸續展開，將對台灣銘板旗下卡片（含冷錢包卡）的業務創造良好的接單與出貨成長動能。

根據Mordor Intelligence報告指出，硬件錢包市場規模2024年達到4.7億美元，預計2029年將達到189億美元，在預測期內（2024年至2029年）年複合成長率為31.94%。

台灣銘板指出，隨著擁有大量加密貨幣的人數的增加，對錢包的需求也在增加，與軟件、網路錢包和紙錢包相比，這些解決方案提供的靈活性，影響了正在研究的市場成長。

近年來，台灣銘板大力投入發展具競爭優勢的差異化商品，進軍加密貨幣市場，不僅藉由冷錢包跨足海外市場，提升公司競爭力，更結合新加坡孫公司Cold Fusion Wallet在應用程式嫁接服務，透過多項業務的多方發展，與更多全球加密貨幣友善銀行、交易所、異業等聯盟發卡，隨著全球加密貨幣持有者對於冷錢包的需求加大，將創造公司製卡訂單保持良好的能見度。

展望2024年，台灣銘板維持審慎樂觀態度。台灣銘板認為，除了既有卡片及卡片個人化事業體營運規模將持續穩健放大外，看好冷錢包是去中心化的最後一哩路，且冷錢包是對抗駭客入侵與監守自盜的不二法門。

台灣銘板表示，旗下新加坡孫公司Cold Fusion Wallet與萬事達卡國際組織的BIN Sponsor新加坡商MatchMove合作案，持續擴大與相關產業領域洽談合作的可能性，將有助於堆疊公司未來營運更上一層樓。

關鍵字： 台灣銘板換卡潮加密貨幣冷錢包信用卡

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