電業法修法朝野協商破局　經濟部：支持2黨版電價審議機制修正

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

立法院今（9）日黨團協商《電業法》第49條修法，但並未達成共識，對此，經濟部表示，會上民進黨團與民眾黨團均提出修正提案，除維持公開審議原則外，也預期朝增進電價審議會專業與公正性而努力，樂見電價審議機制向更專業透明方向邁進。

經濟部說明，國民黨團提案修正內容，是提出電價審議會決議須送立法院審議後實施，但多數國家都由行政部門或電力監管機關成立審議委員會，以建立電價專業審查制度；如依國民黨的修正提案，將使電價審議委員會失去獨立性，且使電價審議結果形成高度不確定性，不但影響台電財務調度，也不利台電永續經營及電網強韌建設工作，同時因電價不確定，產業將難以估算財務成本，影響投資決策甚鉅。



經濟部指出，本次民進黨團與民眾黨團修正條文主要為2大方向，一是增訂電價審議會委員組成專家學者與民間團體不得少於半數，確保電價審議決策具專業及公正性；二是要求電價審議方式應秉持公開透明原則，並應考量對民生、物價、產業競爭力及能源使用效率等影響，以維護社會公益。



經濟部表示，感謝民進黨團及民眾黨團支持目前電價審議機制，並對審議方式及原則提出更精進的建議。實現合理電價是政府重要的施政目標，懇請國會及社會大眾，支持獨立且專業的電價審議機制。