微軟要直接發iPhone 15！　禁止中國員工繼續用Android

▲蘋果目前最新款的iPhone 15系列手機。（圖／記者李毓康攝）



記者王致凱／綜合報導

微軟公司因資安因素考量，下令在中國地區員工禁止在工作上使用安卓（Android）手機，理由是中國沒有提供完整的Google服務。微軟發言人表示，公司計畫向中國員工提供蘋果iOS設備用於公務，外界猜測可能是iPhone 15 機型。

根據路透社報導，在發生一連串資安漏洞後，微軟公司越來越重視資訊安全審查，特別是最近一次俄羅斯駭客駭入系統，還查看了微軟員工與客戶往來的電子郵件。

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微軟的一份內部備忘錄提到，微軟近期將開始要求其中國員工只能使用蘋果公司的設備來進行登入驗證。此舉屬於微軟全球安全未來計劃的一部分，目的是確保所有員工都能使用微軟的Microsoft Authenticator和Identity Pass身分驗證器。

備忘錄還提到，由於在中國販售的Android手機無法使用Google Play應用程式商店，使用Android手機可能會限制中國員工存取Microsoft Authenticator 和 Identity Pass 等安全應用程式。

彭博社報導，微軟公司包括香港在內的中國各地員工，如果目前仍在使用Android手機，該公司計畫向這些員工提供iPhone 15手機作為公務使用。