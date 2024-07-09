瀚宇彩晶攜12供應鏈夥伴減碳轉型　2025總減碳量破7千公噸

▲瀚宇彩晶攜12供應鏈夥伴減碳轉型。（圖／瀚宇彩晶提供）

記者高兆麟／綜合報導

瀚宇彩晶於今（9）日宣布，攜手12家面板產業供應商，共同參與經濟部產業發展署「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」專案並獲得補助，計畫包括上游的設備、零組件業者，中游的面板、模組製造業者及下游的終端產品應用業者，同心協力推動低碳化轉型，強化面板業永續競爭力。

經濟部產業發展署組長陳國軒率隊出席瀚宇彩晶「以大帶小」啟始會議，陳國軒表示，產業減碳是 2050 年全球達成淨零碳排的關鍵之一，因此經濟部推動產業與中小企業升級轉型，期藉此強化企業經濟韌性及競爭力，感謝瀚宇彩晶在面對淨零排放的發展趨勢，從研發端著手引領供應商共同減碳，推動高效能、低汙染的綠色生產，持續投入節能減碳專案，也積極投入供應鏈永續發展與管理，以自身的永續領導力，帶動供應鏈推展低碳製 造。

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產發署樂見彩晶與供應商推動產業低碳轉型的新前景，未來也將以多元化的 政策資源與更有效率的方式，促進產業供應鏈的協同合作，進一步實現減碳目標。

瀚宇彩晶副總經理吳許合表示，因應全球淨零減碳趨勢，符合國際客戶要求，瀚宇彩晶引領供應鏈夥伴加強ESG管理及減碳轉型推動，發揮價值鏈上下游永續管理影響力，共同為2050年淨零目標努力。瀚宇彩晶攜手供應鏈低碳化推動，藉助「以大帶小」專案，輔導供應商進行碳管理，分享減碳新知及實務經驗，掌握供應鏈碳排放熱點後進而擬定減碳計畫，協同12家供應商，共同串聯產業供應鏈，達成低碳化轉型之目標。

此次計畫主要執行四大方向，包括：建置數位永續管理平台，掌握瀚宇彩晶自身及供應商的溫室氣體排放量，精準掌握產品線上溫室氣體排放量；並針對產品設計及低碳製程技術優化，導入低溫材料和減少薄化製程、產品生命週期所產生的碳足跡盤查；同時，將透過購入新設備及汰換既有設備，在產線導入用電監測與能源管理系統等，增加能源使用效益；以及永續供應鏈議合，透過供應鏈一同執行溫室氣體盤查及耗能管理規劃。在為期一年半以大帶小專案計畫執行，預計2025年起總減碳量可達7,041.8公噸二氧化碳排放當量（CO2e），相當於18座大安森林公園一整年的吸碳存量，並逐年提升減碳效益。