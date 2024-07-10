台積電市值一度破兆美元　謝金河：台灣的實力與7年前大不相同

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）近期股價狂漲，在台股股價及ADR都寫下天價，市值更是一度突破1兆美元，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台積電與台灣的新里程碑」為題撰文，指出台灣的實力跟7年前相比，實力已經大不相同，現在正是重新評價台灣的時刻。

以下為謝金河臉書全文：

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今天（9日）是台灣的資本市場值得留下紀錄的一天！台積電ADR盤中寫下192.8美元的歷史天價，市值達10006.32億美元，正式突破1兆美元，這是台灣資本市場難以想像的新紀元，也實現了我在2017年說的台灣股價破千元，在美國市值破1兆美元的目標。

回過頭來，看看從2017年以來台灣、香港、中國3地的變化，如果拿台股加權指數，上海的上證指數，及香港恆生指數當指標，從2017年7月1日起算，這個時候，中國正喊出厲害了我的國，一帶一路，彎道超車：中國製造2025！林毅夫先生正努力計算中國的經濟總量可能在2025，2028或者是2030年將超車美國成為世界最大經濟體。

2017年正是中國國力最強大的時刻，那時的抖音天天都高唱美國經濟即將崩潰，也是台灣人心最脆弱，最孤立無援的時刻。那時在餐廳吃飯，聽到隔壁桌聊的都是台灣沒有明天，中國稱霸世界的話題。

一直到2018年川普祭出貿易戰，然後是香港的反送中運動，地緣政治逐漸改變這個形勢。儘管台灣一直都是彭博資訊及經濟學人一直強調：世界最危險的地方！但是台灣卻在地緣政治張力中奮起。

2017年，我說台灣會大好30年，日本也會起來，中國會面臨辛苦的調整，那時沒有什麼人相信。如果拿台灣、香港、上海的股市從2017年迄今，台股上漲13505點，漲幅129.92%，香港恆生指數跌8240.52，跌幅31.98%，上海股市下跌270.16，跌幅8.46%，三地股市呈現不同的命運。

而台股的奔馳又與台積電成為地緣政治贏家有關。幾個月前，台積電市值佔台股逾3成，面臨窄基交易的壓力，結果是台灣大市值企業全都跟上來，鴻海到3.14兆，聯發科到2.27兆，廣達到1.243兆，台達電、富邦金都穩穩成為兆元企業。

比起2017年，台灣的實力跟7年前相比，實力已經大不相同，這個時候，是重新評價台灣的時刻！也想想：下一個7年，台灣、香港、中國又會有什麼新變化？