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台積電、聯發科深度連結！11檔台股ETF創高　00881、0050在列

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

權值股台積電（2330）、聯發科（2454）等重要科技股領軍下，台股近期屢創新高，雖然今（10）日漲多拉回，但《ETtoday新聞雲》盤點54檔台股原型ETF表現，7月9日11檔創高的標的皆有高「含積量」、「含發量」，包括元大台灣50（0050）、國泰台灣5G+(00881)、群益半導體收益（00927）更因近一周日均量皆超過5千張以上，量價齊揚讓投資人喜迎新一波行情。

▲▼9檔半導體ETF跟台積電、聯發科創高。（資料來源：各公司、圖／ETtoday新聞雲製）

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法人指出，包括近日股價站上千元的台積電、日前順利填息的聯發科等等，進一步觀察持有這兩家公司比重達2成以上的台股ETF，合計有25檔，當中11檔近一周交投熱絡，日均量超過5000張，可見在這波由科技助漲的行情下，也吸引投資人透過在科技權值股布局較多的ETF來卡位行情。

財富管理專家指出，觀察這些近日含「積」與含「發」量高、交易熱絡的台股ETF，不只本身在台積電持股佔比即超過3成的市值型ETF受矚目，包括0050、富邦台50（006208）、群益ESG台低碳50（00923）等，值得留意的是00927異軍突起，近一周日均量逾2萬張，僅次於00881。

00881在前三大持股台積電、鴻海、聯發科帶動下，已連三日股價創新高，今(9)日再漲0.33%，收在26.99元。績效部分，00881近一周、近一月分別繳出4.8%、15.6%的亮眼成績，在ETF中排名前段班，帶動00881交投熱絡，基金規模近一月更暴增近百億元。

法人表示，00881被譽為「科技版0050」，攤開成分股，都是台灣科技股的一時之選。最大成分股台積電占比超過30%，第二大成分股鴻海是輝達新一代超級AI伺服器GB200的主要供應商，將在下半年陸續出貨挹注營收，占比約15%，而剛完成填息、據傳將為微軟AI PC設計安謀（Arm）架構晶片的聯發科，占比11%，三者合計權重近6成。此外，包含廣達、台達電、緯創等AI、APPLE題材通吃的科技股，也都在00881的成分股名單中。法人建議，台股在科技龍頭股領軍、AI趨勢長線看好下，可布局00881或相關科技ETF參與。

法人推測，除了其持股中台積電與聯發科佔比超過2成、近期同樣隨個股股價水漲船高外，將在7/19除息的00927日前也公告此次配息每受益權單位預估配發 0.64 元，金額創下自去年6月上市以來新高，幾乎是呈現季季階梯式上升態勢，且先前四次配息也都順利完成填息任務，為持有 00927 的投資人實現股息、價差兼得的目標，故在科技行情延續、配息金額令投資人感到驚喜下，於除息前夕買氣爆發。

00927經理人謝明志表示，鑒於半導體供需開始好轉，且AI應用與需求回補更提振產業復甦力道，先進封裝產能擴充也為供應鏈帶來商機，自晶圓代工、委外封測到設備商同步受惠，且隨著AI的使用變得更加普及，先前OpenAI推出新模型ChatGPT-4o，預計還會再推升生成式AI的使用量，而台灣因在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，半導體業受惠程度尤高，產業成長動能可期，建議投資人不妨伺機透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。

法人表示，在AI題材受矚目、未來成長性看好，且需求面持續擴大下，也帶動半導體類股近期股價表現強勁。後市來看，鑒於半導體產業迎來週期性復甦，再加上AI技術發展持續，且相關應用逐步兌現，台灣半導體相關廠商也同步受惠，中長期表現仍值期待。

群益投信進一步指出，不過考量短期在部分企業股價來到高點之際，一來須提防獲利了結壓力，二來股價揚升對小額資金的投資人而言也拉高了參與行情的門檻，因此建議投資人也可透過精選台灣優質半導體企業、兼顧成長性與收益需求之半導體收益ETF來介入，既能透過ETF的一籃子布局特色來分散單一個股風險，又能以此共享台灣半導體業的成長果實。

關鍵字： ETF

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