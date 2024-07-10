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台灣農林賣茶連虧6年　董座吳清源拚轉盈大計曝光　

文、圖／今周刊

面對平價越南茶來勢洶洶，老字號茶葉商台灣農林光靠賣茶，已經連6年虧損，若想在最短時間內止敗為勝，只能從土地出租下手。

「以前台灣農林（下稱農林）還滿有名的，火車上供應的茶都是來自台灣農林。」一頭白髮，臉上掛著親切的笑容，他，是老字號茶葉商台灣農林董事長吳清源。

採訪這天，他一面啜著琥珀色的茶湯，一面回憶著台灣茶葉市場的興衰。「但現在台灣農林的茶，在市場上只剩一％到二％，」他語氣裡盡是感嘆。

據農業部資料，台灣茶葉近3年每年平均消費量約3.4萬公噸，其中進口茶就占了將近8成。儘管台灣農林是國內最大的台灣茶生產商，但市占率仍不到2％。

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2014年，台灣進口越南茶達到最大量，以茶葉起家，在台灣市占最高的農林，在進口茶售價約比台灣茶便宜逾7成的衝擊下，因此逐漸喪失競爭力。

「一個採茶工一天大概可以採嫩葉5公斤，5公斤才可以做成1公斤的茶葉，光是基本工資就要兩千元，還不包含前面種植、後面製成，還有銷售的成本，可能就5、6千元跑不掉……。」

「岩茶生長的岩壁坡度可達60度，人都爬不上去，要怎麼種植採收？」

台灣農林董事長吳清源（右）與寶晶能源董事長蔡佳晋（左）攜手推動土地轉型。

▲台灣農林董事長吳清源（右）與寶晶能源董事長蔡佳晋（左）攜手推動土地轉型。（攝影／蕭芃凱）

■砍茶園種植面積止損　推無毒國產茶，擦亮農林招牌

吳清源細數農林眼下發展台灣茶面臨的困境與挑戰，直言在這樣的環境、勞動條件和成本下，「大概所有地方都不適合種茶。」

他思考，農林手握3714公頃土地，若是短期能先藉由土地出租讓公司轉虧為盈，有獲利的情況下，才有機會帶領團隊，發展茶葉商品精緻化，搶攻金字塔頂端客群。

農林轉型第一步，是大砍茶園種植面積，降低虧損。

「立於不敗，我就有勝利的機會！」吳清源一語道破他的止損心法，指出自己在上任後，即規畫縮減不賺錢的茶園面積，以整頓財務。

以飲料茶產量占最大宗的老埤農場為例，2022年茶園面積還有453公頃，去年大砍至僅剩98公頃。

攤開農林財報，自2018年起，該公司就出現虧損，連續6年每股稅後純益（EPS）都是負數。2022年，農林營收開始逐步成長，虧損也縮小，但去年EPS負0.36元，仍未虧轉盈。

接著，是把握政府的產地標示政策，靠無毒產品擦亮農林招牌。

吳清源說，儘管在進口茶的競爭下，台灣茶在價格上沒有優勢。但，近年政府推出標示產地政策，加上愈來愈多手搖飲、餐飲業者使用無農藥的台灣茶，也帶動農林銷售。根據統計，近3年，農林銷售量達到每年約5百公噸，相比吳清源2019年剛上任僅有317公噸，已有近5成成長。

最關鍵的是土地轉型，農林出租旗下位在屏東的老埤農場。

事實上，2015年農林透過法拍取得這片土地時，是打算在老埤農場打造一座全自動化、高效率生產的茶廠。

但他們發現，總面積717公頃的老埤農場，茶葉種植面積僅占453公頃，其餘土壤組成大多是黃土加上卵礫石，本身並不適合農作物種植，過去較成功的種植案例僅有耐旱鳳梨；加上水源不足，若是從深水井抽水噴灌，方圓五公里的居民都無法用水，但滴灌法又會導致成本提升，不符效益。

「荒廢比種茶還省錢，至少不會虧錢。」吳清源苦笑，團隊盤點後，認為只要保留三分之一的土地種茶，就可以維持原產量。

近3 年老埤農場銷售量

■出租農場做土地活化　承諾不砍樹，攜手寶晶攻綠電

而縮小種植面積，出租給其他業者設置太陽光電，就成了吳清源眼中的解方。

他指出，目前台灣正面臨缺電問題，綠電也只達標一半。而屏東具備陽光充足的優勢，建置太陽光電發電設施，可望大幅提升效益，「如果不好好推廣光電，對台灣是一種浪費。」他說。

其實，團隊耗費大半年評估是否出租老埤農場做土地活化；消息一出，更是吸引70家廠商爭相爭取。吳清源說，經過數月評選，最後才由寶晶能源脫穎而出。而關鍵原因，正是因為其納入「農業永續發展」理念，與農林發展目標相符。

「一棵樹都不會砍！樹只會多不會少！」寶晶董事長蔡佳晋承諾，老埤農場占地26.36％的原始生態林將全數保留，並保留原有三分之一、130公頃面積種茶，每年維持約1.5億元農業產值。

他說明，老埤農場光電覆蓋面積僅28.54％，預計可提供5.76億度年發電量，占全屏東縣35％的民生用電，若加上已經在規畫的國際級休閒農業住宿設施，未來還可創造2億元觀光效益，並提供3百個就業機會。

看似產業、地方雙贏的計畫，卻卡關在政府與環團的壓力。

蔡佳晋不諱言，以同規模土地來說，老埤農場案的成本將比其他案場多出逾20億元，因為還要挹注在地方創生，還不包含與各界溝通的沉沒成本。

「農也兼顧，電也兼顧，我覺得沒有必要再想其他選項，除非這一條路，真的走到窮途末路再說吧！」儘管轉型之路問題重重，但吳清源坦言，至今沒有想要放棄。對他而言，這次合作若是能成功，就能成為農林土地轉型示範，並循類似模式出租其他土地。

農林旗下的屏東老埤農場總面積717公頃，可承受耕地為547公頃，其中， 茶葉種植面積占453公頃。

▲農林旗下的屏東老埤農場總面積717公頃，可承受耕地為547公頃，其中，茶葉種植面積占453公頃。（圖／台灣農林提供）

■全台第二大地主　坐擁碳權金山，內銷三陽有譜

只是，農業部強調，所有核准企業法人承受耕地案，都必須依照當初規範來做，目前沒有依據可去核准改變後的用途。農業部資源永續利用司司長莊老達坦言，確實很多人有他的「希望」，但政府做事要按照規範來做，至於要如何提升國產茶的競爭力，則認為「好好做就會有競爭力」。

由於明年又是農林董事長改選，吳清源也發下豪語：「如果有幸再當選，我希望下一屆的時候就能損益兩平」。

其實，在排碳有價時代，全台第二大地主農林，也被視為坐擁碳權金山。

同時也是機車龍頭——三陽工業董事長的吳清源不諱言，未來勢必會將碳權賣給同樣是由吳清源掌權的三陽，形同內銷。

儘管手握碳權，但吳清源坦言，在政策未明朗的情況下，如何把碳權變黃金仍是未知數。

今年適逢三陽七十周年，也是吳清源入主該公司的第九個年頭，他也自信也表示，「今年保持第一」沒問題，甚至對未來10年都很有信心。

至於農林能否和三陽一樣，在吳清源當家作主後繳出亮眼成績單，外界都拭目以待。

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關鍵字： 今周刊吳清源台灣農林農林

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