台北101跨年煙火施放5分多鐘　賈永婕明赴立院備詢

▲台北101董事長賈永婕資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

立法院財委會將於明（23日）審查台北101跨年煙火議題，會前財政部送交立法院的報告書中提前曝光，台北 101 跨年煙火主題為「Team Taiwan及 Champion」，以棒球之奪冠為主軸，預計施放時間約 5 分多鐘，主題則以慶祝中華隊在 2024 年世界棒球 12 強賽奪得冠軍為重，相關細節，台北101董事長賈永婕因名列備詢名單，明也將赴立院說明。

立法院財委會23日邀請財政部長莊翠雲、金管會副主委陳彥良、賈永婕等人就「兆豐金控及臺灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司 2024 年營運成效、2025 年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」專題報告，財政部揭露台北101煙火施放細節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部指出，雖對台北101沒有直接持股，但財政部所管公股事業對台北101持股 19.50% ， 其他部會所管事業機構持股32.58%，泛公股持有台北101股權逾52.08%，另尚有民股股東持股 47.92%。

報告書中指出，這次台北101跨年煙火每一束煙火均象徵台灣人熱血與成就，以慶祝中華隊在 2024 年世界棒球 12 強賽奪得冠軍，讓全世界見證台灣棒球實力。

113 年營運持續受惠於入境觀光客人數成長，以及擴大年輕客群，精品珠寶銷售營收大幅成長，帶動營收、獲利穩定成長，113年截至 11 月自結營收 54.37 億元，年增7.43%，預估113年度全年營收可望突破60億元，預算達成率優於預期。