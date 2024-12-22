鴻海搶親遇阻！　日產前CEO爆「法國政府為取悅日本讓步」

▲鴻海外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日系重量級車商本田（Honda）與日產（Nissan）即將在明（23）日召開會議宣布兩家公司啟動合併磋商，市場盛傳鴻海（2317）出手搶親加速兩家公司整併進程，Nissan前CEO 戈恩（Carlos Ghosn）拆解鴻海搶親動機在於「投入自行生產電動車，不如直接買車廠」，不過他認為，鴻海接洽Nissa法國大股東雷諾，還要注意法國政府的態度，雖然雷諾想賣股套現，但目前「法國政府為取悅日本讓步」。

現年70歲的戈恩接受《彭博社》專訪時指出，隨著中國汽車業發展迅速，規模經濟愈來愈重要，「鴻海不會是唯一一家出手併購汽車業的公司」，他同時認為，鴻海是一間「有趣、創新」的公司，不過若真的出手併購，將使Nissan陷入完全不同的境地。

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「他們（指法國政府）知道不能違背日本政府、特別是日本經濟產業省的意願。」戈恩分析，對法商雷諾而言，法國政府是雷諾非常有影響力的股東，有很大的發言權。

戈恩說：「雷諾知道日本經濟產業省的態度對鴻海併購不太有利，而且法國政府可能不想讓日本人不高興」、「不幸的是，我親眼目睹了法國政府在過去為了取悅日本人而做出了多大的讓步。」

戈恩指出，像鴻海這樣的公司，以非常嚴肅和現實的管理層為首，公司內部的評估會說，「你知道嗎，最好的辦法不是我們做自己的電動車，而是讓我們購買一家汽車公司。」戈恩認為，這不會是只有一個人嘗試做到這一點，而不是從頭開始建立一些東西。

為何Nissan如此誘人？戈恩表示，因為可以以相對便宜的價格掌控現有汽車廠，實際入股後可以扔掉不需要的所有東西，並真正專注於未來看重的事情。他預期，未來會有很多這樣的舉措，尤其是汽車產業的所有弱者。

戈恩認為，Nissan、Honda甚至是三菱（Mitsubishi）合併，都因同質性過高難看到實質效益，屬於「孤注一擲的無奈之舉。」日本經濟產業省力促本田和日產達成這一「並不務實的交易」，旨在應對來自中國車企的競爭，但是中國已在勝利的一方，而美國總統川普重返白宮後恐加重關稅障礙，將再次重擊汽車產業。

戈恩曾經同時擔任雷諾和Nissan的CEO，但在2018年遭日本政府以挪用公司資金、瀆職等因素起訴，外傳2019年身高167公分的戈恩躲在大提琴盒裡逃出日本遭通緝，不過2020年戈恩在海外受訪針對日本政府指控喊冤，逃亡細節則以「傳言未必全對，但曾躲進箱子裡1.5小時」帶過。