美國降息謹慎、外資放假　法人建議中立觀察前波低點支撐

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

12月18日Fed FOMC會議決議降息一碼符合市場預期，惟對2025年保持降息謹慎態度，由利率點陣圖來看，明年恐僅降息2碼，引發市場失望性賣壓，永豐投顧認為，本周為財報、經濟數據空窗期，無題材表現，又面臨外資聖誕假期，預計成交量清淡，川普即將在1月20日就任，金融市場變數多，建議中立，觀察前波低點22,055點是否有守。

上周五（20）尾盤重挫，指數終場收在22510.25點，下跌422點，跌幅1.84%，跌破半年線位置，統計本週台股週線下挫-2.22%，週線跌點510.23點，平均日均量4284.99億元。

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雖然時序接近聖誕假期，上周外資賣超台股529.38億元，連兩周賣超且金額擴大，自營商也調節286.91億元，同樣連續兩周減持，投信法人則是買超金額縮小至10.22億元，三大法人合計賣超806.07億元。

永豐投顧認為，Fed公布2025年僅降息2碼後，顯示美元利率將維持在高水準，也因為如此十年債飆升至4.57%，不利風險市場，而美元指數上升至108，在強勢美元下，亞幣貶值，資金回流至美元市場，不利亞股。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，聯準會的鷹派降息言論暗示2025年降息兩碼，為9月預估次數的一半，以及日央的利率按兵不動，是牽動全球資金與市場情緒的重要關鍵，加上市場等待川普就職後的政策動向，增添投資市場的觀望氣氛，不過，12月與第四季向來為上漲機率高的月份，預估年底仍以類股輪動維持多方格局。