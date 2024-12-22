別搭錯車！比特幣3波投資浪潮一文看　ETF正香

▲比特幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

文／玩股特派員

比特幣概念股並不是新題材，但從 2017 年到現在環境與科技都改變那麼多，你以為的「比特幣概念股」難道還停在版卡的時代嗎？



川普時隔四年將重返白宮，這次帶著對 AI 與加密貨幣的重視。除了任命對加密貨幣較友善的 Paul Atkins 為下一任美國證券交易委員會（SEC）主席，並在白宮新設「人工智慧（AI）與加密貨幣沙皇」職位，由 PayPal 的前營運長 David Sacks 接任，將指導ＡＩ和加密貨幣的政府政策，讓美國在在這兩個領域成為明顯的全球領導者。

對加密貨幣的正向影響，則讓比特幣 1 個月內就漲了 45％，一舉突破 10 萬美元大關。不過會買股票的人不一定會買幣，要如何參與行情，在比特幣問世的十幾年內，所謂比特幣概念股也有概念上的變化。

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第一代概念股：鏟子與黃金

2017 年由於媒體大幅報導，比特幣從年初 1000 美元，年底漲到近 20000 美元。如果你還有印象，當時除了買幣參與行情，還有挖礦必備高階繪圖卡的「比特幣概念股」，如撼訊、青雲、麗臺、微星、技嘉等。

畢竟當時買幣的人還不算多，而經濟學有個「鏟子效應」的說法：在淘金熱時代，淘金客挖礦風險獲利未知，但賣鏟子的商人則已經獲利落袋。雖然還不知道比特幣是不是真的有價值，但是賣版卡肯定會有營收進補的沒錯吧。以 2017 年比特幣概念股出現的當下，確實讓板卡相關個股暴漲，如撼訊在 2017 年就從 16 元漲到歷史高點 420 ，但回檔速度與幅度也堪比比特幣，甚至到今天比特幣再度創高，也沒再漲回歷史高點。

▲比特幣概念股，下同。（圖／玩股網授權《ETtoday新聞雲》刊載）

反而當時其他板卡股麗臺、技嘉，即使因為比特幣概念股大漲大跌，但後來能再度上漲，則多是與輝達及 AI 題材有關，而非挖礦概念股。

這可能與比特幣本身的商品機制有關，根據設計，比特幣開採上限為 2100 萬枚，挖完之後，比特幣就會停產。目前比特幣的產量超過 1850 萬枚，相當於最大供應量的 88.3%，這是在短短十年內鑄造的。為了避免礦工太快挖完比特幣，創辦人中本聰設計了減半機制：每挖出 21 萬個區塊時，區塊驗證獎勵就會減少一半。截至 2024 年，比特幣總共發生過 4 次減半，獎勵也從 50 個比特幣一路降到 3.125 。

對比特幣礦工來說，這不是個好消息，雖然比特幣大約在 2140 年才會被挖完，屆時才會有其他給礦工的獎勵。但在採礦原本就需要電力成本，開採獎勵卻不斷降低。而對於一般的比特幣投資者與交易者來說，減半則代表預期所持有比特幣能繼續升值，使流動性降低，更偏好長期持有比特幣。

比特幣 2012 年第一次減半時約 12 美元，2024 年減半時已經是 71,000 美元，翻了將近 6000 倍。當採礦獎勵下滑，純粹持有者也能參與行情的時候，人們自然能分別鏟子是鏟子，黃金是黃金，若不是特別喜歡開挖，何必執著於一把鏟子。

第二代概念股：持有比特幣的企業

現在直接買幣已經不是陌生的選項，但比特幣還是相對傳統金融商品需要技術門檻，而商品容易受市場情緒影響而有大波動，各國監管政策也有差異，再加上本身也容易成為駭客攻擊的目標，現階段也不是每個投資人都敢直接開個錢包來買幣。以台灣來說，投資虛擬幣的年齡層，還是以 18～29 歲比例最高，並多集中在大學與研究所學歷。

不過，隨著比特幣逐漸被主流市場接受，更多機構開始將比特幣納入資產配置。薩爾瓦多在 2021 年將比特幣納為法定貨幣，過去一年企業對比特幣的採用率也增長 30%。如 Tesla 與 MicroStrategy 持有的比特幣價值穩定上升，企業也開始評估資產配置，以回應持有現金可能受到的購買力下滑的狀況。

但這畢竟是各個企業董事會的決定，如微軟便在 12/12 的年度會議中，投票反對將比特幣納入微軟的資產配置。亞馬遜則是在來年 4 月的股東大會上也將進行討論是否配置比特幣的提案。但這些持有比特幣的企業，身價也反映在股價上，MicroStrategy股價也急速飛漲，今年漲幅高達551%，有望納入在12月23日獲納那斯達克100指數成分股。在台股方面，成分股內 MicroStrategy 占 10.27%，美國交易量最大的加密貨幣交易所 COINBASE 占 5.23%，都主要與虛擬幣相關，今年也漲了 56%。

第三波：不談概念股，比特幣 ETF 來了

2021 年，比特幣期貨合約就已經上市，目前美國已經有 5 檔比特幣期貨 ETF，但之後 SEC 則以虛擬資產市場仍存在許多詐欺、價格操縱等違規行為為由，陸續否決多起比特幣現貨 ETF 申請案，直到 2022 年基金管理公司 Grayscale 申請比特幣現貨 ETF 被否決而提起訴訟案，法院裁定需重審申請案， SEC 才轉變立場，今年 1 月 10 日 SEC 始批准 11 檔比特幣現貨 ETF 上市。

比特幣現貨 ETF 要由發行商購入比特幣現貨並交付保管，由於是傳統 ETF 的監管框架，也能為投資者提供保護和透明度，且不像比特幣期貨受結算日限制，可長期持有。但由於連結標的為虛擬貨幣，也沒有股息分配，而交易時間也受市場限制，並不像幣圈能全年無休交易。但由於現貨 ETF 直接持有比特幣，對於市場的關聯性與追蹤度也比期貨要更相關。

比特幣現貨 ETF 上市後，也確實吸引更多資金流入，並使成交量更為活絡，遠超過去比特幣期貨的程度。

▲比特幣ETF獲准後首交易日波動。（圖／中央銀行）

川普上任後一個月內，貝萊德和富達投資等發行商的12隻比特幣ETF，共吸引了約 99 億美元的淨流入，使比特幣ETF總資產達到約 1,130 億美元。其中市值最大的比特幣 ETF 則是貝萊德發行的「iShares 比特幣 ETF（IBIT）」，資產管理規模接連超越全球最大的黃金ETF 與 白銀 ETF。總資產約為 508 億美元。以 1 美元約兌換 31.6 台幣計算，iBIT 大約有 1.61 兆元 的規模。

那台灣買得到比特幣ETF嗎？台灣金管會則在今年 9 月開放專業投資人以複委託投資虛擬資產 ETF，而專業投資人則包括專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、屬於專業投資人之法人或基金、及屬於專業投資人之自然人，並需要評估委託人具專業知識、簽風險預告書等。

結論

幣圈一天，人間十年，本身就是充滿變動的題材，而歷經幾波炒作後，所謂「比特幣概念股」的行情也不再侷限於挖礦技術設備，而是轉往以持有比特幣的企業，Microstretegy 等持有比特幣才是參與到比特幣行情便是代表。而今年以來出現的比特幣現貨 ETF 也在這波多頭行情吸引資金快速擴張，但一切榮景總是建立在多頭行情之下，空頭來了會怎樣，會不會又是時代的另一盆鬱金香？也許只有時間知道答案了。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

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