今年二手船成交近2000艘　新造船價太高、二手船立刻可賺錢

▲地中海航運買進多二手貨櫃船。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／綜合報導

今年是航運資產市場特別活絡的一年，造船訂單創17年新高，二手船交易近2千艘，而今年6月，印度官方宣布將在未來十年內成立一家全新國家航運公司，並將船隊規模擴張至1000艘，成為二手船及新造船市場的「重磅炸彈」。

國內業界高階指出，新造船多數要2028年後才能交船，而且船價太高，買二手船立刻可以派上用場，以目前貨櫃船運市場運價來看，買進一艘二手船，有機會在一年內就賺回船價。

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克拉克森上周提出的報告指出，今年二手船交易量已達到1961艘，約1.115億載重噸。2024年是二手船交易量連續第四年超過1億載重噸，這一紀錄在2021年創下的1.432億載重噸之前從未被超越，出售船舶的總價值再次超過450億美元。

二手船交易這麼活絡，與新造船價格快速上漲有關，散裝船今年前三季新船訂單達386艘、160億美元，平均成交價格為4145萬美元，相較去年同期單船平均價格3506萬美元上漲18.2%。

海岬型船(17.6萬~18萬載重噸)新船價格1月為6775萬美元/艘，10月為7650萬美元/艘，漲幅12.9%；巴拿馬型散貨船(7.5萬~7.7萬載重噸)成交價格從1月的3475萬美元/艘上漲5.0%至10月的3650萬美元/艘；輕便型散裝船(3.8萬~4.2萬載重噸)成交價格從1月的3000萬美元/艘上漲2.5%至10月的3075萬美元/艘。

貨櫃船中型船漲幅較大，大型船次之，小型船漲幅最小。今年前三季，貨櫃船新船成交250艘、359億美元，平均成交價格1.44億美元，相較去年同期單船平均價格1.02億美元上漲41.2%。

新造貨櫃船從船型來看，7500/8500箱(20呎櫃)新船價格1月為1.18億美元/艘，10月為1.29億美元/艘，漲幅9.3%；13000/13500箱型、22000/24000箱新船價格分別從1月的1.73億美元/艘、2.64億美元/艘，漲至10月的1.83億美元/艘、2.74億美元/艘，漲幅分別為5.8%和3.9%；2600/2900箱船新船價格從1月的4125萬美元/艘上漲1.8%至10月的4200萬美元/艘。

而船價是從2020年就開始一路上漲，根據波羅的海國際航運公會(BIMCO)資訊，2020年至今年年中，船價累計上漲了53%。

全球造船需求大幅增長而全球造船資源緊張，主要造船廠的手持訂單已經排至2028年，部分船廠交船期甚至排到2030年，賣方市場特徵明顯。在淨零碳排目前下，新船需求有望繼續保持旺盛，短中期內全球新船價格仍具有一定的上漲空間，有望超過歷史峰值。

而與二手船和新造船市場的強勁表現不同的是，今年航運市場的拆船市場表現相對低迷。克拉克森統計，今年至今全球僅有339艘船舶被拆解，總拆解量為870萬噸載重噸。這一數位大幅低於2023年的同期水準，且可能成為自2007年以來最不活躍的拆解年。

德國經營船舶出租業務的船東很多，二手船市場活絡，德國船東也樂於賣船賺進大筆現金，積極「高位套現」；全球最大貨櫃船公司地中海航運近四年買進4百多艘二手船，中國船東配合政府在西非開採礦產，大手筆收購散裝船，都是二手船交易特別活絡的主因，接下來估計印度有可能成為二手船最大買主。