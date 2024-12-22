台積電刺激！　韓學者籲政府砸逾6兆組「KSMC」對戰

▲韓國產學研究單位討論砸錢創立「KSMC」和台積電對戰，圖為台積電TSMC招牌。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到台積電（2330）掀起「護國群山」效應，韓國國家工程院 （NAEK） 在首爾舉行的研討會上討論了組建韓國半導體製造公司「KSMC」的計劃，並呼籲當地政府在未來20年內砸2000億美元（逾台幣6.4兆元）的經費支持半導體代工業務。

南韓媒體《Bizwire》指出，在12月中旬舉行的一場研討會上，有專家表示，目前韓國半導體產業僅依賴三星的先進技術，專家估計，若能成立KSMC，並到2045 年對KSMC 的投資來到139 億美元（約台幣4448億元），可產生2087 億美元（約台幣6.68兆元）的經濟效益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該計劃將支援規模較小的系統半導體公司，其中許多公司目前僅依賴三星 10 奈米以下的先進節點。

報導引述韓國學者看法，認為台灣保持著一個平衡的生態系統，聯電和力積電等公司專注於傳統和中等技術工藝，與台積電的先進製造相輔相成，支撐竹科250家無晶圓廠公司創新研發。

SK 海力士執行長郭魯正（Kwak No-jung）建議重新利用三星的一些遺留設施，不必完全推翻。

韓國半導體產業協會執行董事安基元(音譯，Ahn Ki-hyun）強調了及時投資的緊迫性，主張到 2047 年透過補貼和稅收抵免，提供2087億美元（約台幣6.68兆元）的政府支持，以維持韓國的半導體領導地位。

安基元還呼籲韓國檢討每周 52 小時工時制，認為需要具有更大的靈活性，並引用了台積電工程師的經驗，認為即更快的開發節奏通常需要延長工作時間。