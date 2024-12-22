ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台積電刺激！　韓學者籲政府砸逾6兆組「KSMC」對戰

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲韓國產學研究單位討論砸錢創立「KSMC」和台積電對戰，圖為台積電TSMC招牌。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到台積電（2330）掀起「護國群山」效應，韓國國家工程院 （NAEK） 在首爾舉行的研討會上討論了組建韓國半導體製造公司「KSMC」的計劃，並呼籲當地政府在未來20年內砸2000億美元（逾台幣6.4兆元）的經費支持半導體代工業務。

南韓媒體《Bizwire》指出，在12月中旬舉行的一場研討會上，有專家表示，目前韓國半導體產業僅依賴三星的先進技術，專家估計，若能成立KSMC，並到2045 年對KSMC 的投資來到139 億美元（約台幣4448億元），可產生2087 億美元（約台幣6.68兆元）的經濟效益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該計劃將支援規模較小的系統半導體公司，其中許多公司目前僅依賴三星 10 奈米以下的先進節點。

報導引述韓國學者看法，認為台灣保持著一個平衡的生態系統，聯電和力積電等公司專注於傳統和中等技術工藝，與台積電的先進製造相輔相成，支撐竹科250家無晶圓廠公司創新研發。

SK 海力士執行長郭魯正（Kwak No-jung）建議重新利用三星的一些遺留設施，不必完全推翻。

韓國半導體產業協會執行董事安基元(音譯，Ahn Ki-hyun）強調了及時投資的緊迫性，主張到 2047 年透過補貼和稅收抵免，提供2087億美元（約台幣6.68兆元）的政府支持，以維持韓國的半導體領導地位。

安基元還呼籲韓國檢討每周 52 小時工時制，認為需要具有更大的靈活性，並引用了台積電工程師的經驗，認為即更快的開發節奏通常需要延長工作時間。

關鍵字： 韓國半導體台積電KSMC經濟效益

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電刺激！　韓學者籲政府砸逾6兆組「KSMC」對戰

台積電刺激！　韓學者籲政府砸逾6兆組「KSMC」對戰

受到台積電（2330）掀起「護國群山」效應，韓國國家工程院 （NAEK） 在首爾舉行的研討會上討論了組建韓國半導體製造公司「KSMC」的計劃，並呼籲當地政府在未來20年內砸2000億美元（逾台幣6.4兆元）的經費支持半導體代工業務。

2024-12-22 16:35
今年二手船成交近2000艘　新造船價太高、二手船立刻可賺錢

今年二手船成交近2000艘　新造船價太高、二手船立刻可賺錢

今年是航運資產市場特別活絡的一年，造船訂單創17年新高，二手船交易近2千艘，而今年6月，印度官方宣布將在未來十年內成立一家全新國家航運公司，並將船隊規模擴張至1000艘，成為二手船及新造船市場的「重磅炸彈」。

2024-12-22 15:54
美國降息謹慎、外資放假　法人建議中立觀察前波低點支撐

美國降息謹慎、外資放假　法人建議中立觀察前波低點支撐

12月18日Fed FOMC會議決議降息一碼符合市場預期，惟對2025年保持降息謹慎態度，由利率點陣圖來看，明年恐僅降息2碼，引發市場失望性賣壓，永豐投顧認為，本周為財報、經濟數據空窗期，無題材表現，又面臨外資聖誕假期，預計成交量清淡，川普即將在1月20日就任，金融市場變數多，建議中立，觀察前波低點22,055點是否有守。

2024-12-22 13:59
別搭錯車！比特幣3波投資浪潮一文看　ETF正香

別搭錯車！比特幣3波投資浪潮一文看　ETF正香

比特幣概念股並不是新題材，但從 2017 年到現在環境與科技都改變那麼多，你以為的「比特幣概念股」難道還停在版卡的時代嗎？

2024-12-22 13:11
快加油！　明起汽、柴油各漲0.1元

快加油！　明起汽、柴油各漲0.1元

台灣中油公告自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.2元。

2024-12-22 12:04
台北101跨年煙火施放5分多鐘　賈永婕明赴立院備詢

台北101跨年煙火施放5分多鐘　賈永婕明赴立院備詢

立法院財委會將於明（23日）審查台北101跨年煙火議題，會前財政部送交立法院的報告書中提前曝光，台北 101 跨年煙火主題為「Team Taiwan及 Champion」，以棒球之奪冠為主軸，預計施放時間約 5 分多鐘，主題則以慶祝中華隊在 2024 年世界棒球 12 強賽奪得冠軍為重，相關細節，台北101董事長賈永婕因名列備詢名單，明也將赴立院說明。

2024-12-22 11:03
鴻海搶親遇阻！　日產前CEO爆「法國政府為取悅日本讓步」

鴻海搶親遇阻！　日產前CEO爆「法國政府為取悅日本讓步」

日系重量級車商本田（Honda）與日產（Nissan）即將在明（23）日召開會議宣布兩家公司啟動合併磋商，市場盛傳鴻海（2317）出手搶親加速兩家公司整併進程，Nissan前CEO 戈恩（Carlos Ghosn）拆解鴻海搶親動機在於「投入自行生產電動車，不如直接買車廠」，不過他認為，鴻海接洽Nissa法國大股東雷諾，還要注意法國政府的態度，雖然雷諾想賣股套現，但目前「法國政府為取悅日本讓步」。

2024-12-22 10:36
晶鑽生醫宣布斥資2000萬元　明起買回庫藏股轉讓予員工

晶鑽生醫宣布斥資2000萬元　明起買回庫藏股轉讓予員工

晶鑽生醫(6815)宣佈，為激勵員工士氣，董事會20日決議，將從23日起買回庫藏股轉讓予員工，預定買回190張股票，每股買回價格介於51.8至104.9元間，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，總買回上限金額約2,000萬元，預定買回股份占已發行股份總數的0.56%。

2024-12-22 06:00
四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

台塑四寶股價持續往下墜，台塑（1301）20日股價下跌4.05％收36.7元，寫22年來新低，三大法人賣超近5000張，不過股東人數卻逆勢增長，截至12／20台塑股東人數達33萬1230人，寫下新高，今年以來增加約6.4萬人。

2024-12-22 06:00
台股新高就是證券獲利新高！　群益元大2025配息會如何？

台股新高就是證券獲利新高！　群益元大2025配息會如何？

2024年確實開始爆量復甦，再加上電金特性就是綁在一起，市場好、金融股就更好，市場爛、金融就摔爛...

2024-12-21 19:41

讀者迴響

熱門新聞

鴻海集團大逃殺！連營收好的鴻準都重挫　現在可以布局嗎？

四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

不是妖股！「這檔股票」今年股價飆漲逾100%

北北基「山崩地質敏感區」40地名單出爐　大安、信義區都入列

鴻海搶親遇阻！　日產前CEO爆「法國政府為取悅日本讓步」

新財劃法「雙冠」　北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍

算能科技買「台積電晶片」用在華為處理器　傳美將懲處

晶鑽生醫宣布斥資2000萬元　明起買回庫藏股轉讓予員工

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

不婚不生！　綜所稅申報學前扣除額戶數「大幅滑落」創低

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366