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台電員工遭長官「動手推打」霸凌案不成立！經理嗆：歡迎妳抖出來

傳出職場霸凌的台電北南區處（舊址）。（翻攝Google maps）

▲傳出職場霸凌的台電北南區處（舊址）。（翻攝Google maps）

圖文／鏡週刊

台電1名基層經辦人員，5年前遭1名女長官言語、肢體霸凌，時常一天飆罵2小時以上，遭酸言酸語苛薄對待，甚至動手推打，事後裝無辜否認施虐惡行。受虐者暗中錄音蒐證向台電檢舉求公道，卻遭高層推諉不處理，最後被害者具名向監察院檢舉，卻遭台電恐嚇「妳把事情鬧大，小心被逼得離職！」相當惡劣。案件經1個多月冗長調查程序，調查結果為霸凌案不成立，但會將當事人盛經理簽報為非主管職。

不願具名的內部人士表示，盛姓經理惡名昭彰，誰遇到她誰倒楣。X小姐從今年5月向監察院陳情開始，陸續向監察院提交被霸凌的證據及錄音檔，加上台電包庇盛經理、企圖壓案之過程，書面已達六萬餘字，錄音檔有十幾段，希望提供盛經理不法侵害事證。

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然而，對於盛經理種種霸凌行為，台電判定不法侵害不成立，這讓曾受霸凌以及還在水深火熱的員工們情何以堪？

被指控涉嫌職場霸凌的盛經理。（翻攝臉書）

▲被指控涉嫌職場霸凌的盛經理。（翻攝臉書）

據了解，X小姐被盛經理推打之後，放了一支很陽剛的錄音筆在桌上，坐附近的同仁立刻就發現了，並通報盛經理。原以為盛經理會有所忌憚而降低對他人的攻擊頻率，但顯然錄音筆對盛經理完全沒嚇阻的效果，盛經理還是一樣持續咆哮，另一方面卻跟其他人說她都不敢靠近X小姐。

盛經理在施暴後對於自己不會受到懲處相當有把握，態度非常囂張，知道X小姐會錄音後，當面嗆X小姐「歡迎妳抖出來呀！真的！」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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