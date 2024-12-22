年輕人衝澳洲「存第一桶金」　他搖頭接超慘下場：返台後履歷空白

▲許多人喜歡去澳洲打工度假，邊玩邊存錢。（示意圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

根據德國安聯集團最新《全球財富報告》，台灣位居全球第5名，就有網友好奇，既然台灣經濟實力強，但為何還有一堆年輕人要去澳洲工作？對此，一名疑似企業主管的網友透露，身邊想去澳洲工作，存第一桶金的人，最後都是花光光，回台灣後履歷一片空白，並點出有4特徵的人，適合去澳洲打工。

疑似主管的網友在PTT發文，面試超過20位要去澳洲打工的求職者，最終僅錄取了5人。他指出，這些年輕人多數在澳洲從事體力勞動工作，如摘草莓、鏟馬糞、洗碗和屠宰場等，且並沒有存到所謂的「第一桶金」。這些工作辛苦且低階，讓年輕人一放假就往市中心跑，享受生活、約會，甚至到處遊玩，最終簽證到期時幾乎把所有錢花光。

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此外，他還提到，多數前往澳洲打工的年輕人回台後，會想盡辦法再獲取簽證重返澳洲。女生往往希望通過結婚拿到簽證，而男生則是能混多久算多久，「混到底後回台灣，求職履歷一攤開就是一堆空白，然後說什麼存到第一桶金的，我還真沒看到過」。

不過，他也強調，「我看的也就幾十個案例，不能代表全部，但是真以為自己能存到第一桶金的，最好先掂量掂量一下自己的意志力」，如果想以存第一桶金為目標去澳洲的人，在台灣隨便一個藍領行業，三年做到出師，再自己接工程，「後面職涯發展完全屌打澳洲打工」。

他認為，真正適合澳洲打工的人，「就是那種只想躺平，對職涯沒規劃，又很想出國玩，但沒太多錢，或者是很想移民的女生，這兩種人比較適合！」