ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

年輕人衝澳洲「存第一桶金」　他搖頭接超慘下場：返台後履歷空白

▲許多人喜歡去澳洲打工度假，邊玩邊存錢。（示意圖／路透）

▲許多人喜歡去澳洲打工度假，邊玩邊存錢。（示意圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

根據德國安聯集團最新《全球財富報告》，台灣位居全球第5名，就有網友好奇，既然台灣經濟實力強，但為何還有一堆年輕人要去澳洲工作？對此，一名疑似企業主管的網友透露，身邊想去澳洲工作，存第一桶金的人，最後都是花光光，回台灣後履歷一片空白，並點出有4特徵的人，適合去澳洲打工。

疑似主管的網友在PTT發文，面試超過20位要去澳洲打工的求職者，最終僅錄取了5人。他指出，這些年輕人多數在澳洲從事體力勞動工作，如摘草莓、鏟馬糞、洗碗和屠宰場等，且並沒有存到所謂的「第一桶金」。這些工作辛苦且低階，讓年輕人一放假就往市中心跑，享受生活、約會，甚至到處遊玩，最終簽證到期時幾乎把所有錢花光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，他還提到，多數前往澳洲打工的年輕人回台後，會想盡辦法再獲取簽證重返澳洲。女生往往希望通過結婚拿到簽證，而男生則是能混多久算多久，「混到底後回台灣，求職履歷一攤開就是一堆空白，然後說什麼存到第一桶金的，我還真沒看到過」。

不過，他也強調，「我看的也就幾十個案例，不能代表全部，但是真以為自己能存到第一桶金的，最好先掂量掂量一下自己的意志力」，如果想以存第一桶金為目標去澳洲的人，在台灣隨便一個藍領行業，三年做到出師，再自己接工程，「後面職涯發展完全屌打澳洲打工」。

他認為，真正適合澳洲打工的人，「就是那種只想躺平，對職涯沒規劃，又很想出國玩，但沒太多錢，或者是很想移民的女生，這兩種人比較適合！」

關鍵字： 澳洲打工台灣經濟年輕人存第一桶金特徵

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電刺激！　韓學者籲政府砸逾6兆組「KSMC」對戰

台積電刺激！　韓學者籲政府砸逾6兆組「KSMC」對戰

受到台積電（2330）掀起「護國群山」效應，韓國國家工程院 （NAEK） 在首爾舉行的研討會上討論了組建韓國半導體製造公司「KSMC」的計劃，並呼籲當地政府在未來20年內砸2000億美元（逾台幣6.4兆元）的經費支持半導體代工業務。

2024-12-22 16:35
今年二手船成交近2000艘　新造船價太高、二手船立刻可賺錢

今年二手船成交近2000艘　新造船價太高、二手船立刻可賺錢

今年是航運資產市場特別活絡的一年，造船訂單創17年新高，二手船交易近2千艘，而今年6月，印度官方宣布將在未來十年內成立一家全新國家航運公司，並將船隊規模擴張至1000艘，成為二手船及新造船市場的「重磅炸彈」。

2024-12-22 15:54
美國降息謹慎、外資放假　法人建議中立觀察前波低點支撐

美國降息謹慎、外資放假　法人建議中立觀察前波低點支撐

12月18日Fed FOMC會議決議降息一碼符合市場預期，惟對2025年保持降息謹慎態度，由利率點陣圖來看，明年恐僅降息2碼，引發市場失望性賣壓，永豐投顧認為，本周為財報、經濟數據空窗期，無題材表現，又面臨外資聖誕假期，預計成交量清淡，川普即將在1月20日就任，金融市場變數多，建議中立，觀察前波低點22,055點是否有守。

2024-12-22 13:59
別搭錯車！比特幣3波投資浪潮一文看　ETF正香

別搭錯車！比特幣3波投資浪潮一文看　ETF正香

比特幣概念股並不是新題材，但從 2017 年到現在環境與科技都改變那麼多，你以為的「比特幣概念股」難道還停在版卡的時代嗎？

2024-12-22 13:11
快加油！　明起汽、柴油各漲0.1元

快加油！　明起汽、柴油各漲0.1元

台灣中油公告自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.2元。

2024-12-22 12:04
台北101跨年煙火施放5分多鐘　賈永婕明赴立院備詢

台北101跨年煙火施放5分多鐘　賈永婕明赴立院備詢

立法院財委會將於明（23日）審查台北101跨年煙火議題，會前財政部送交立法院的報告書中提前曝光，台北 101 跨年煙火主題為「Team Taiwan及 Champion」，以棒球之奪冠為主軸，預計施放時間約 5 分多鐘，主題則以慶祝中華隊在 2024 年世界棒球 12 強賽奪得冠軍為重，相關細節，台北101董事長賈永婕因名列備詢名單，明也將赴立院說明。

2024-12-22 11:03
鴻海搶親遇阻！　日產前CEO爆「法國政府為取悅日本讓步」

鴻海搶親遇阻！　日產前CEO爆「法國政府為取悅日本讓步」

日系重量級車商本田（Honda）與日產（Nissan）即將在明（23）日召開會議宣布兩家公司啟動合併磋商，市場盛傳鴻海（2317）出手搶親加速兩家公司整併進程，Nissan前CEO 戈恩（Carlos Ghosn）拆解鴻海搶親動機在於「投入自行生產電動車，不如直接買車廠」，不過他認為，鴻海接洽Nissa法國大股東雷諾，還要注意法國政府的態度，雖然雷諾想賣股套現，但目前「法國政府為取悅日本讓步」。

2024-12-22 10:36
晶鑽生醫宣布斥資2000萬元　明起買回庫藏股轉讓予員工

晶鑽生醫宣布斥資2000萬元　明起買回庫藏股轉讓予員工

晶鑽生醫(6815)宣佈，為激勵員工士氣，董事會20日決議，將從23日起買回庫藏股轉讓予員工，預定買回190張股票，每股買回價格介於51.8至104.9元間，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，總買回上限金額約2,000萬元，預定買回股份占已發行股份總數的0.56%。

2024-12-22 06:00
四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

台塑四寶股價持續往下墜，台塑（1301）20日股價下跌4.05％收36.7元，寫22年來新低，三大法人賣超近5000張，不過股東人數卻逆勢增長，截至12／20台塑股東人數達33萬1230人，寫下新高，今年以來增加約6.4萬人。

2024-12-22 06:00
台股新高就是證券獲利新高！　群益元大2025配息會如何？

台股新高就是證券獲利新高！　群益元大2025配息會如何？

2024年確實開始爆量復甦，再加上電金特性就是綁在一起，市場好、金融股就更好，市場爛、金融就摔爛...

2024-12-21 19:41

讀者迴響

熱門新聞

鴻海集團大逃殺！連營收好的鴻準都重挫　現在可以布局嗎？

四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

不是妖股！「這檔股票」今年股價飆漲逾100%

北北基「山崩地質敏感區」40地名單出爐　大安、信義區都入列

鴻海搶親遇阻！　日產前CEO爆「法國政府為取悅日本讓步」

新財劃法「雙冠」　北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍

算能科技買「台積電晶片」用在華為處理器　傳美將懲處

晶鑽生醫宣布斥資2000萬元　明起買回庫藏股轉讓予員工

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

不婚不生！　綜所稅申報學前扣除額戶數「大幅滑落」創低

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366