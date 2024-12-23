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美債ETF再度倒地！兩大利空夾擊　明年落底關鍵字「川普執政」

▲美國聯準會。（圖／路透）

▲美國聯準會。（圖／路透）

文／玩股華安

在聯準會宣布明年可能僅降息兩碼及美國政府面臨停擺危機下，股債市場再遭打擊，增添美債ETF投資者焦慮。美國政治不確定性及持續增發國債影響債市，投資者應謹慎評估進入美債市場的風險，並考慮多元化投資策略以應對未來市場波動。

隨著聯準會（Fed）最近指出明年可能僅降息兩碼，以及美國聯邦政府面臨新一輪的政府停擺危機，再度引爆股、債雙殺，對於近期陸續進場美債ETF的投資人而言更是感到焦慮。股票漲，美債ETF跌！股票跌，美債ETF也在跌！究竟美債會跌到什麼時候？

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首先，由於美國的通脹壓力尚未完全緩解，而勞動力市場的風險已經減少，聯準會認為不需要大力度的降息政策。因此聯準會宣布明年可能只降息兩碼，聯準會採取了一種較為平衡的方法，以避免激烈的政策轉變可能引發的市場動盪。市場對於短期內利率大幅下降的預期大受抑制，這導致債券價格下跌。

其次，美國政府在川普及馬斯克的影響下，未能通過眾議院議長提出的跨黨派支出法案，川普認為現階段就必須「提高舉債上限」，以保證自己後續任內的執政，政府停擺危機的威脅愈發明顯。這場政治角力不僅加劇了市場的不確定性，也對債市需求造成了直接的打擊。使美國聯邦政府恐於12/21再度關門。

美國政府為填補龐大的財政赤字，持續增發國債，進一步加大市場上的供應壓力。隨著新債券的發行，如果需求跟不上，債券價格自然下降。也讓今日美債相關ETF：00679B 元大美債20年 · 00687B 國泰20年美債 · 00931B 統一美債20年通通回到前波段低點。

▲▼元大美債20 ETF。（圖／玩股網授權《ETtoday新聞雲》刊載）

▲元大美債20 ETF。（圖／玩股網授權《ETtoday新聞雲》刊載）

在這樣的市場環境下，美債ETF遲遲無法出現投資人期望的表現。儘管美債被視為相對安全的避險工具，但在當前的政治和經濟環境下，過度依賴美債的投資策略可能會增加投資組合的風險。投資者應考慮多元化投資選擇，以抵禦利率波動和政府政策不確定性的風險。

綜上所述，投資者在考慮進入美債市場之前，應謹慎評估聯準會的降息預期、政府停擺的潛在風險以及其他政治和經濟因素可能帶來的長期影響。美債市場在可預見的未來可能仍面臨下行壓力，而根據過去觀察，許多投資商品往往在預期利空實現之前，都難以出現止跌跡象，而觀察了以上這些因素，其實都圍繞著一個人在轉，那就是「川普」！關稅+美國製造，分別會推升通膨與降低失業率，聯準會對川普上任，為市場打上預防針，而川普將於2025年1月20日開始執政，而當川普正式執政後，美債則很可能出現利空出盡，開始回升。文／玩股華安

在聯準會宣布明年可能僅降息兩碼及美國政府面臨停擺危機下，股債市場再遭打擊，增添美債ETF投資者焦慮。美國政治不確定性及持續增發國債影響債市，投資者應謹慎評估進入美債市場的風險，並考慮多元化投資策略以應對未來市場波動。

隨著聯準會（Fed）最近指出明年可能僅降息兩碼，以及美國聯邦政府面臨新一輪的政府停擺危機，再度引爆股、債雙殺，對於近期陸續進場美債ETF的投資人而言更是感到焦慮。股票漲，美債ETF跌！股票跌，美債ETF也在跌！究竟美債會跌到什麼時候？

首先，由於美國的通脹壓力尚未完全緩解，而勞動力市場的風險已經減少，聯準會認為不需要大力度的降息政策。因此聯準會宣布明年可能只降息兩碼，聯準會採取了一種較為平衡的方法，以避免激烈的政策轉變可能引發的市場動盪。市場對於短期內利率大幅下降的預期大受抑制，這導致債券價格下跌。

其次，美國政府在川普及馬斯克的影響下，未能通過眾議院議長提出的跨黨派支出法案，川普認為現階段就必須「提高舉債上限」，以保證自己後續任內的執政，政府停擺危機的威脅愈發明顯。這場政治角力不僅加劇了市場的不確定性，也對債市需求造成了直接的打擊。使美國聯邦政府恐於12/21再度關門。

美國政府為填補龐大的財政赤字，持續增發國債，進一步加大市場上的供應壓力。隨著新債券的發行，如果需求跟不上，債券價格自然下降。也讓今日美債相關ETF：00679B 元大美債20年 · 00687B 國泰20年美債 · 00931B 統一美債20年通通回到前波段低點。

在這樣的市場環境下，美債ETF遲遲無法出現投資人期望的表現。儘管美債被視為相對安全的避險工具，但在當前的政治和經濟環境下，過度依賴美債的投資策略可能會增加投資組合的風險。投資者應考慮多元化投資選擇，以抵禦利率波動和政府政策不確定性的風險。

綜上所述，投資者在考慮進入美債市場之前，應謹慎評估聯準會的降息預期、政府停擺的潛在風險以及其他政治和經濟因素可能帶來的長期影響。美債市場在可預見的未來可能仍面臨下行壓力，而根據過去觀察，許多投資商品往往在預期利空實現之前，都難以出現止跌跡象，而觀察了以上這些因素，其實都圍繞著一個人在轉，那就是「川普」！關稅+美國製造，分別會推升通膨與降低失業率，聯準會對川普上任，為市場打上預防針，而川普將於2025年1月20日開始執政，而當川普正式執政後，美債則很可能出現利空出盡，開始回升。

本文由《玩股網》授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載

關鍵字： 美債川普聯準會破產ETF

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