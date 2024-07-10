中租-KY上半年EPS賺7.08元　配發6.7元下周除權息

▲中租迪和總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中租-KY（5871）今（10）日公告上半年業績，自結今（2024）年1~6月稅後純益122.2億元，年減6%，每股稅後純益（EPS）7.08元；另中租-KY今年配發6.7元，訂下周四（18日）除權息交易。

中租-KY今公告6月單月合併營收84.3億元，較去年同期成長5%，上半年累計507.5億元，年增7%，若單季來看，第2季合併營收較第1季成長3%。

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若以營收貢獻度分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計上半年營收表現，分別成長9%、6%及4%。

中租-KY今同步公告自結獲利，6月單月自結合併稅後純益23.9億元，較去年同期成長14%，EPS為1.45元，若與前月相較，當月獲利成長17%，主要是中國大陸（仲利國際）財政返當月入帳；累計上半年合併稅後純益突破百億元，達122.2億元，年減6%，主要受信用減損損失金額較去年同期增加，且中國大陸財政返還及即征即退等稅務利益，較去年同期減少約人民幣2億元，累計EPS為7.08元，

以獲利貢獻度分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，上半年獲利分別較去年減少4%、12%及26%，獲利年減幅度持續較前月縮小。

中租-KY日前公告訂7月18日為普通股及特別股除權息交易日，普通股每股配發6.5元現金股利，及每股0.2元股票股利，特別股則每股配發3.8元現金，現金股利發放日為8月22日。