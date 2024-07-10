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王品6月營收寫同期新高　築間H1營收締新猷

▲王品。（圖／記者廖婕妤攝）

▲王品。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

餐飲業陸續公布營收，王品（2727）6月營收為17.8億元，年增3.07％，寫下同期新高；累計上半年合併營收為109.4億元，與去年相較持平，微幅年減0.09％；築間（7723）6月營收為4.78億元，年增2.79％；累計上半年合併營收28.56億元，年增1.51％，寫同期新高。

王品表示，台灣事業群6月迎來謝師宴、畢業聚餐需求，營收達14.2億元，年增7.7％，創同期新高；其中，「肉次方」4家分店突破千萬營收，「夏慕尼」、「青花驕」中山北店同樣超越千萬元營收，合計6月共誕生6家千萬大店。目前集團全台門店數達339家，帶動台灣事業群再寫同期新高。

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王品指出，大陸事業群6月營收3.6億元，年減12％，在堅守持盈保泰的策略下，目前85家門店，雖然相較去年同期100家門店減少15%，但大多位在精華地段、是人潮聚集的所在，而且營運體質健康，配合當地政府推出各種刺激消費的優惠政策，營運轉趨穩定。

迎接暑假旺季，王品加速在台展店腳步，7、8月預計要開出13家新店，持續擴大市場影響力；7月下旬至8月為父親節檔期，旗下品牌也積極推出相關行銷活動，為業績增溫。

▲築間雙品牌插旗香港旺角，打造築間一條街 。（圖／築間提供）

▲築間雙品牌插旗香港旺角，打造築間一條街 。（圖／築間提供）

築間表示，旗下目前共10個餐飲品牌，其中「築間幸福鍋物」營收占比達7成，「燒肉Smile」上半年營收年增達20.46％，「築間酸菜魚」創立剛逾半年，已在台開出12間店及香港1間店，Q2營業額大幅超越Q1，預計今年門店數將超過20間，合計3大品牌營收比重約9成，增添公司營收成長引擎。

展望未來，築間指出，搶攻7、8月的暑假聚餐商機，將持續推動新品牌展店計畫，將更多品牌聚集於台灣北、中、南地區的集團品牌聚落，發揮「聚集經濟」的最大效益；海外部分則瞄準香港、日本及東南亞積極拓展版圖，下半年將在日本大阪開出東北亞市場的第一家分店。

關鍵字： 王品築間餐飲

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