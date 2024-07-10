統一超6月營收寫單月新高　全台第7000店今盛大開幕

▲7-ELEVEN「首府門市」開幕。（圖／統一超提供）



記者廖婕妤／台北報導

統一超（2912）今（10）日公告6月營收，受惠台灣7-ELEVEN持續穩健展店，以及菲律賓7-ELEVEN等均表現亮眼，有效挹注整體營收成長，6月營收278.29億元，年增6.31％，寫下單月新高；Q2營收828.41億元，年增6.77％，寫下Q2新高；累計上半年營收為1639.11億元，年增7.09％。此外，台灣7-ELEVEN第7000店「首府門市」也在今日閃耀開幕。

統一超表示，台灣7-ELEVEN藉由全台7000家門市，針對端午連假、統一7-ELEVEn獅隊上半季封王等陸續推出線上線下多元優惠活動，麵食、零食等銷售表現亮眼；國際精品專櫃則導入「韓味覺」品牌新品，夏日高溫亦帶動進口冰品、熊津大麥飲及玉米鬚茶銷售，掌握生活需求持續帶動相關類別成長達1成以上。

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統一超指出，進入本業旺季並迎接畢業求職季，針對少子化、高齡化串聯內部人力互助平台，積極架構青銀跨世代創新招募管道，並強化產學合作深度廣度活化人力資源，提供全年齡層工作機會；另也攜手南部科學園區打造嶄新「Park 17南科商場」，架構友善環境提供顧客全方位生活需求。

展望7月，統一超指出，台灣7-ELEVEN邁入第7000店里程碑，迎接酷暑沁涼、出遊商機，台灣7-ELEVEN持續以創新的豐富生活提案，規劃包含星級饗宴鮮食、甜點、懷舊風味飲品、主題商品專區，全店精品推出人氣IP福袋、行動購物車則進駐台東熱氣球嘉年華滿足社會多元消費需求，穩健發揮通路影響力，架構消費者心目中的生活型服務平台。

此外，歡慶台灣7-ELEVEN第7000店閃耀開幕，「統一佳佳」2大休閒品牌「BEING sport統一健身俱樂部」及「BEING spa」自7／10起將開設3間全新埸館，BEING sport土城立德館首先登場，雙品牌旗艦館精心籌備中，也已規劃於南台灣擴大健康與美麗生活服務，積極滿足消費者每日活力需求。