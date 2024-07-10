台塑四寶H1獲利年增63％　台塑、南亞看Q3勝過Q2

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶今（10）日公告6月營收，四寶6月合併營收為1265.49億元，年增10.4％；Q2營收為3846.06億元，年增6.3％；累計上半年合併營收為7464.83億元，年增1.9％，稅後淨利合計為156.82億元，年增63.6％。展望未來，台塑及南亞皆看好Q3會優於Q2，台塑化則看油價上檔承壓。

台塑（1301）6月營收為170.51億元，月減2％、年增7.3％；Q2營收為511億元，季增6.2％，稅後淨利為13.65億元，季增517.9％，稅後EPS為0.21元；累計上半年合併營收為992.17億元，年減1.43％，稅後淨利為15.85億元，年減55.6％，稅後EPS為0.25元。

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台塑表示，Q3將進入石化產品傳統需求旺季，亞洲多家輕裂廠安排歲修，下游衍生物配合歲修或減產，加上石化同業故障減修、市場供給減少，石化行情看漲，加上印度實施標準局認證、中國三中全會可望推出刺激經濟措施，有利產品銷售，預期Q3營收會優於Q2。

南亞（1303）6月營收為218.1億元，月減4％、年增10.2％；Q2營收為664.1億元，季增13.3％，稅後淨利為17.34億元，季增39.6％，稅後EPS為0.22元；累計上半年合併營收為1250.36億元，年減3.46％，稅後淨利為29.8億元，年增64.6％，稅後EPS為0.38元。

南亞指出，應用於網通、伺服器的高頻銅箔接單穩定成長，加上進入電子業傳統旺季，且品牌廠商推出具有AI應用的終端產品，刺激消費電子需求，開動率可望逐月提升，各類電子材料產品營收成長，看好Q3營收較Q2成長。

台化（1326）6月營收為312.91億元，月減5.3％、年增24.4％；Q2營收為964.75億元，季增14.9％，稅後淨利為18.33億元，季增19.7％，稅後EPS為0.31元；累計上半年合併營收為1804.16億元，年增14.05％，稅後淨利為33.63億元，年增262％，稅後EPS為0.57元。

台化表示，展望下半年，合併營收預估與上半年差不多，利益則是要觀察台塑化、麥電等權益法投資收入，股利收入比較去年減少34億，影響全年利益，但本業方面會維持獲利；下半年市況與上半年類似，但Q3因為有寧波PTA-6消缺、ARO-2定檢，銷售量將減少，預期營收會較Q2下滑。

台塑化（6505）6月營收為563.93億元，月減11.2％、年增4.8％；Q2營收為1706.16億元，季減0.3％，稅後淨利為27.32億元，季減45.6％，稅後EPS為0.28元；累計上半年合併營收為3418.13億元，年減0.65％，稅後淨利為77.58億元，年增136.7％，稅後EPS為0.81元。

台塑化指出，美國預估今年夏季颶風活動活躍，恐將影響美灣原油供給，加上以色列與真主黨軍事衝突持續升溫，市場擔憂美灣颶風及中東地緣政治風險，可能導致原油供給中斷，使資金持續做多油價，加上美國就業及製造業活動降溫，市場預期9月降息機率提高，導致美元指數上檔承壓，預期油價保持穩健，但中國房地產及基礎建設保持低迷，導致中國Q3油品需求疲弱，使油價上檔承壓。