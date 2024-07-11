美國擬對中國建造貨櫃船加徵掛靠費　買單的怕是美國消費者

▲美國擬對中國建造的貨櫃船加徵額外的港口掛靠費。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國傳出擬對中國建造的貨櫃船加徵額外的港口掛靠費，對此大陸媒體分析這項收費最後買單的會是美國消費者；國內海運界高階則分析，去年大陸造船業造船完工量、新承接訂單量、手持訂單量連續14年排名世界第一，市占率分別為50.2％、66.6％、55％，美國如果真加徵費用，定會傷到美國消費者利益。

總統拜登今年2月宣佈封殺中國製造的橋式貨櫃起重機、6月份以安全及壟斷為由調查中國製造的集裝箱貨櫃之後，這次又有新目標，美國國會聽證會以及相關工會向美國貿易代表(USTR)提交的請願書指出，中國在造船、船岸起重機和集裝箱生產方面的指數級增長最終將「威脅」到美國的國家安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關工會在今年3月間向美國貿易代表辦公室請願，稱中國政府「已投入數千億美元」支援其造船業，因此現在中國主導著世界商船生產，而美國造船業的市佔率僅1%。

工會要求根據1974年《美國貿易法》第301條對中國的做法採取行動，強制執行包括對停靠在美國港口的中國製造船舶徵收港口費，並設立造船業振興基金等措施。

國會議員在6月26日由眾議院特別委員會舉行的關於中國的聽證會上確認了工會的要求，該聽證會主題為「從高科技到重鋼：打擊中國主導半導體，造船和無人機的戰略」。

1999年，中國造船業市佔率為5%，目前已經超過50%，每年生產約1000艘船，而曾經是造船業領頭羊的美國，現在每年約生產10艘。加利福尼亞州民主黨眾議員Ro Khanna主張，對中國製造貨櫃船，每個航次收約100萬美元的港口掛靠費，估平均每個貨櫃約收50美元。

大陸媒體分析，如果真的這樣做，徵收的費用最終將由美國消費者買單，進一步提高通膨，就像這幾年來，每一輪海運運價上漲，最終都是購買船上所運送貨品的消費者買單。