台積電營收太亮麗！觸發市場「錯失恐懼症」　AI晶片股資金歸隊

▲台積電股價穩穩站在千元 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（TSMC）今年第2季合併營收寫下歷史新高，帶動輝達（NVIDIA）等AI晶片相關個股10日股價走強，分析人士直指，因台積電業績太亮麗，讓市場交易者慌亂不已，擔心害怕自己錯過行情（Fear Of Missing Out；FOMO），因而回頭急著搶進相關晶片股。

台積電第2季合併營收6735.1億元、季增13.64%、年增40.07%，創下歷史新高，累計今年上半年合併營收為1.26兆元、年增達27.96%，續創同期新高；公司預計下周四（18日）法說公布第2季財報，市場預測，其第2季營益率將介於40~42%。

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台積電ADR隨著上半年營收公布， 在10日勁揚3.54%、收191.05美元，創歷史收盤新高，今年以來漲幅83.7%，而其他AI晶片股同步走強，輝達（NVIDIA）收漲2.69%、134.91美元，逼近6月18日的歷史收盤高（135.58美元），今年以來漲幅172%，記憶體大廠美光勁揚4%、收136.39美元，年初至今漲幅59.82%。

根據《Barron’s》 報導，Mizuho分析師Jordan Klein指出，6月軟體股表現優異，但上述跡象暗示，資金又重新輪動回科技硬體類股。

Klein表示，FOMO已成為市場驅動力，一旦有任何企業因AI的相關資本支出優於市場預期，其股票就會獲得市場重新評估，而市場資金也會趕緊搶進做多」，「這感覺有點像是『恐慌性輪動』（PANIC ROTATION）」。

Wedbush 分析師 Matt Bryson 表示，台積電成長似乎是由伺服器需求推動的。

Bryson 表示，「我們正在提高 對台積電2026 年的定價假設，以應對看似溫和的價格上漲。這種改善加上我們預計 HPC（高效能運算） 需求將保持強勁，導致我們上調了 2025 年收入、利潤率和每股收益預期」。

Bryson 將在台股的台積電股票目標價從之前的 900 元上調至1175 元。



