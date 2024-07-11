大立光下午法說股價攀3年高點　外界關注蘋果長約效益

▲大立光。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

光學鏡頭大廠大立光（3008）今（11）日下午舉行法說會，法說會舉行在即，受惠和蘋果長約利多，大立光短線股價連連飆漲，今日盤中股價最高來到3225元，大漲115元，漲幅達3.6%，寫逾三年新高。

大立光股價在去（2023）年以2870元封關，2024年開盤一路走低，在4月來到2090元今年低點，隨著業績轉佳，加上市場估計今年蘋果新機換機潮會比往年來得佳，伴隨美股蘋果股價走高，蘋概股指標大立光股價在6月大反攻，本周一（8日）站上3000元，以今日盤中高點3225元計算，今年漲幅超過11.5%。

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大立光今日下午法說會料法人將關注和蘋果長約效益、新機拉貨情形以及鏡頭升級趨勢，另外，大立光擴廠進度也將成為必考題。

大立光6月合併營收為40.41億元，較上月營收成長16%，較去年同期成長50%；113年第二季營收較第一季衰退3%，較去年同期成長34%；113年上半年度累計合併營收222.98億元，較去年同期成長29%。

根據中系外資日前釋出最新報告，受iPhone需求改善預期及6月銷售量優於預期的推動，大立光過去一週股價表現強勁。現在根據最新調查，不排除大立光可能與其主要客戶（蘋果）就其智慧財產權主張達成長期協議（LTA），以確保更大的市佔和定價。