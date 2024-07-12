抽中最多賺5.5萬元　遊戲股樂意等3檔下周申購起跑

▲台股新股抽籤受投資人矚目。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

新股紅包來了！樂意（7584）將在7月25日掛牌上櫃，競價拍賣於7月11日開標，並預計7月15日至17日辦理公開申購，每股承銷價75元；以興櫃價130元計算，幸運抽中可望獲利5.5萬元，報酬率73.33%。另外還有2檔上櫃股安克（4188）、翔名（8091）辦理增資，也將於15日起公開申購。

樂意競價拍賣於7月11日開標，最低得標價108.16元，最高得標價121.32元，得標加權平均價格為111.09元，高於最低承銷價格1.2倍。此次辦理公開申購的承銷價格為75元，公開申購張數429張，申購期間為7月15日至7月17日，並於7月19日抽籤，預計7月25日掛牌上櫃。

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事實上，2012年成立的樂意，是台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司，主要以代理營運二推經典遊戲為經營主軸，成功將經典遊戲化為新流量，開創「老店新開」的風潮，手握高達22款遊戲代理權，並擁有自製研發遊戲能力，近期更計畫新上市2至3款經典IP遊戲。

▲樂意董事長暨創辦人梁敏永。（圖／ETtoday資料照）

值得注意的是，樂意5月底上線的遊戲大作《失落的方舟：LOST ARK》熱度高，活躍玩家大幅增長，推升6月合併營收首度突破億元大關，來到新台幣1.37億元寫歷史新高；累計今年上半年營收4.07億元，年增36.1%，寫下營運新猷。

除了樂意掛牌之外，另外還有2檔上櫃股辦理增資，也同樣是7月15日至17日辦理公開申購。翔名承銷總數408張，每股承銷價115元，如果以7月11日收盤價157.5元計算，可望獲利4萬2,500元，報酬率36.96%。

另一檔是安克，承銷張數900張，每股承銷價23元，以7月11日收盤價27元計算，抽中可望獲利4,000元，報酬率17.39%，皆在7月19日抽籤，7月29日新股撥券。