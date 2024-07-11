台積電定期定額「衝8.7萬戶創高」！廣達擠下開發金進榜　鴻海升第7

▲台積電定期定額交易戶數續創新高。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

台股多頭行情續寫歷史新高，也吸引愈來愈多投資人選擇定期定額分批買入。根據台灣證券交易所最新資料，在今年6月定期定額個股排行資訊中，台積電（2330）交易戶數單月新增9,508戶，衝至8萬7,827戶寫新高紀錄；「市值二哥」鴻海（2317）也激增2,848戶，前進至第7名。

就證交所6月定期定額交易戶數前20名來看，單月增加交易戶數最多的是台積電，對比5月的7萬8,319戶，6月就新增了9,508戶，衝至8萬7,827戶新高紀錄；鴻海則以月增2,848戶的增幅力道，來到1萬3,837戶，排名也從上月的第11名前進至第7名，顯見股價激情不斷創高的同時，吸引許多民眾願意定期定額參與投資。

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綜觀名單中，科技股的定期定額交易戶數皆有成長，金融股交易戶數則多以小幅下滑。值得注意的是，廣達（2382）以4,545戶擠下開發金、首度擠進前20名榜單；聯發科（2454）則較前進1個名次，月增541戶來到7,973戶，排第15名。

台股加權指數持續締造新高紀錄，但「水位高，風浪大」，近日盤中曾連續出現上沖下洗，讓多數投資人宛如坐上大怒神膽顫心驚。市場法人表示，台股多頭行情，盤勢也日漸震盪，投資人如果不知該如何適時加碼，不妨選擇定期定額，一來是可以分散風險，二來還可以持續參與股市投資而從中獲利。

▲「定期定額」個股交易戶數統計排行，資料時間為2024年6月。（圖／記者楊絡懸製表）