三商壽資本偏低改善計畫不足　金管會禁增利害關係人交易

▲金管會。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

三商美邦人壽（2867）因資本適足率（RBC）及淨值比均低於200%及3%，且其所提財業務改善計畫也無法達標，金管會今（11）日出手裁罰，禁止三商美邦人壽新增與利害關係人授信或其他交易，直到三商美邦人壽得在一個月內提報具體、完整的改善計畫，直到RBC回到200%法定標準並報經金管會同意後，才能恢復辦理。

保險局副局長蔡木炎表示，三商美邦人壽2023年底資本適足率為111.09％、淨值比率為2.97％，金管會依據保險法第143條之6第2款第1目規定，在今年4月2日函令該公司提出提升至「資本適足等級」之增資、財務或業務改善計畫，且計畫內容應完整，有具體明確之完成時程，並應定有具體備援方案，並敘明若所提改善計畫未完備則視為未提出。

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蔡木炎表示，根據三商美邦在今年5月6日及5月16日函報改善計畫，該計畫列有6項改善方案，分別在2024年完成1.不動產轉列投資用、2.現金增資3億股、3.私募負債型特別股、4.發行次順位債券50億元等4項。

2025年則完成5.私募普通股或特別股、6.私募國內可轉換公司債等2項，並提出於2025年可評估啟動備援計畫。

蔡木炎表示，金管會審查後認為三商美邦人壽的改善計畫存在二大問題，一是無法確保可於113年底前完成、二是特別股等操作方式緩不濟急。

金管會指出，三商壽稱可在今年12月完成私募負債型特別股，但迄改善計畫函報時尚未與洽談中投資人簽定合約，且就簽約時間、申請審查及資金到位等程序均無具體時程，能否如期完成具有高度不確定性，無法確保可於113年底前完成。

另按該計畫推估，不動產轉列投資用、現金增資3億股、發行次順位債券50億元均完成下，該公司113年度資本適足率僅可提升約17.9個百分點，縱使加計私募負債型特別股可如期完成，整體改善計畫僅可提升113年度資本適足率約30.4個百分點，若以該公司113年6月底資本適足率自結數約150％估算，加計上開113年度計畫推估資本適足率改善效果，預估資本適足率僅能提升至約180.4％，改善計畫無法確保該公司113年度可提升至資本適足等級，事實明確。

三商壽稱可於114年度完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等二方案，但114年度方案本身即無法用以提升113年度資本適足率，金管會認為此舉緩不濟急，計畫所列執行進度僅規劃中，未提出執行方案所需各項工作之具體時程、合理性及可行性評估等，顯有高度不確定性。

官員指出，三商美邦人壽規劃備援方案於114年度方評估啟動，顯然無法補救113年改善方案未能如規劃達成，所導致資本適足率無法提升至資本適足等級之備援效果，難以有效發揮備援功能。