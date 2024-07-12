財富女神王宥忻家就是動物園　還花千萬跟馬斯克上太空

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記者李芸樺、實習記者簡品捷／台北報導

你認識最有名的草泥馬(羊駝)、特斯拉當座車的michael嗎？牠的飼主、「財富女神」王宥忻因飼養特殊寵物而出名，家裡就是動物園，還有迷你驢和食蟻獸，可愛的龍貓也來現場跟主持人呂捷玩！王宥忻相當疼愛寵物，每個月至少要花六位數照顧牠們，還不惜砸重金買下三千坪土地打造萌獸樂園。

▲財富女神王宥忻。（圖／《豈有此呂》）

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除了養動物，有錢人都是怎麼花錢的？王宥忻分享她打造峇里島度假風豪宅、半年花千萬上心靈課程，以及已經繳納上千萬報名費給特斯拉老闆馬斯克，做無重力訓練等著上太空，她連房地產投資，都買到「黃金之城」杜拜去了！

▲王宥忻的寵物龍貓。（圖／《豈有此呂》）

但夢幻生活的背後，王宥忻有過一段落難千金的過往。高三那年，王宥忻因家中的營造公司資金鏈斷裂，一夕破產負債千萬，房子還被查封，18歲的她收下媽媽給她的6千塊，開始自食其力，她狂打五份工依舊存不了錢，每天回合租房就不停流淚，感覺人生一片黑暗，後來才想開必須創業賺錢。

▲王宥忻分享谷底翻身祕訣。（圖／《豈有此呂》）

開了早餐店賺到第一桶金，之後投資房地產，才蛻變成財富女神。王宥忻開玩笑說當年如果懂加盟的商業模式，她可能早就成為上市上櫃的早餐店霸主，就沒有麥味登了！想聽王宥忻大方分享她精準投資房地產的心法嗎？快加入7月12日下午1:10的《豈有此呂》學起來。