氣象衛星「獵風者」風速資料上架　有助提升強降雨預報準確度

▲TASA獵風者模擬圖。（圖／國家太空中心提供）

記者楊絡懸／台北報導

國家太空中心（TASA）12日表示，台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者」（Triton）經過半年多的參數調校後，每日可蒐集3至4萬筆導航衛星經海面反射訊號，其中產出7,000至8,000筆風速產品，並正式上架台灣資料中心（TACC），可作為氣象觀測及預報的參考數據。

TASA於國科會舉行「獵風者衛星資料上架及初步應用成果媒體說明會」，國科會常務副主委陳宗權、國家太空中心主任吳宗信、中央氣象署署長程家平、國研院副院長林博文等貴賓，以及獵風者重要合作學者出席。

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「獵風者」是台灣第一顆自製氣象衛星，自2023年10月9日升空，風速產品正式上架台灣資料中心（TACC），根據學者初步應用研究觀察，相關資料可彌補雷達在近地表區域的資料空缺，明確增加強降雨預報的準確度。

▲獵風者衛星計畫主持人林辰宗表示，目前獵風者的風速產品，能充分掌握每秒20公尺以下的風速。（圖／國家太空中心提供）

獵風者衛星計畫主持人林辰宗說明，獵風者衛星的任務是透過蒐集導航衛星經海面反射的訊號，進而掌握海面粗糙度，並反演出海面風速資料。獵風者升空後3天後開啟酬載，TASA團隊開始進行參數校正，排除元件溫度造成的資料偏差，再與國內學界及氣象署合作，反演出海面風速，並經與大氣模式資料比對，驗證風速產品的正確性，觀測聚焦於印度洋、大西洋、西太平洋等颱風容易形成的低緯度地區。

林辰宗補充，目前獵風者的風速產品能充分掌握每秒20公尺以下的風速，並將持續進行反演方法的研究，朝高風速反演目標前進，當前釋出的資料種類包含上游產品（原始DDM）、中間產品（校正後DDM與輔助資料）與最終產品。

▲國家太空中心主任吳宗信表示，獵風者是國內首個，從上游衛星本體與酬載儀器、到下游資料處理與應用，皆完全自主的氣象衛星計畫。（圖／國家太空中心提供）

此外，吳宗信表示，獵風者衛星的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）資料處理系統，是TASA結合國內學界及中央氣象署，依據福衛三號及七號資料處理經驗，自主發展的演算法、資料處理模組及使用者服務系統。

換言之，獵風者是國內首個，從上游衛星本體與酬載儀器、到下游資料處理與應用，皆完全自主的氣象衛星計畫。

吳宗信提到，由於在國際間以衛星GNSS-R觀測獲得海面風速的技術剛起步，未來除了將就高風速資料處理及應用的技術展開國際合作，也計畫在未來其他任務目標的衛星同時搭載GNSS-RO/R酬載，取得更多氣象觀測資料，並預計在2031年前，發射10顆以上搭載標準模組的衛星。