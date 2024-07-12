「巴拉圭農牧工商國際展」　台灣館展出多元且豐富

▲左上圖我駐巴拉圭韓志正大使接受電台及電視台訪問，右上圖韓志正大使(中)和巴國工業總會聯盟(UIP)會長Enrique Duarte (左)及巴國鄉村協會(ARP)會長Daniel Prieto(右)合影，下圖韓志正大使偕巴拉圭眾議員Eduardo Nakayama、參議員Yohana Ortega及國防部長Oscar Luis Gonzalez等貴賓共同剪綵。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助我企業拓展巴拉圭及鄰近南美洲市場商機，外貿協會本7月6日至21日帶領23家企業參加「2024巴拉圭農牧工商國際展(Expo Feria 2024)」，台灣館於7月9日辦理開幕式，展出內容多元且豐富。

由我國駐巴拉圭共和國韓志正大使偕巴國眾議員 Eduardo Nakayama、參議員 Yohana Ortega、資通訊科技部長 Gustavo Villate、婦女部長Cynthia Figueredo、住宅部長 Juan Carlos Baruja，及人權部長 Yody Marlene等一同為台灣館剪綵，貴賓雲集，讓台灣館成為本展注目焦點。

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本次活動係外交部委由外貿協會組團參展，台灣館的參展企業產品相當多元且豐富，例如豪風公司現場販售台灣特色小點雞蛋糕，香氣四溢，購買人潮蜂擁而至；愛倍多國際今年與Acer Gadget合作，聯名推出動態獨立筒凝膠坐墊，主打客製化的人體工學專利，買主詢問度高。

賀瀧實業的負重沙包及台灣利得生物科技之筋絡膏首次參展，搭上運動健身風潮，引起關注。另，也是首度參展的星協系統科技展出工業自動化量測系統，透過本展和台巴大學師生現場交流。由於巴拉圭工業測量尚未成熟，而該系統的量測訊號可視覺化，故參觀師生都希望國內企業能採購該套系統，藉以促進巴拉圭工業的進一步發展。

本屆我大使館設展位，由教育部及國防部派員現場說明我國提供獎學金及交換學生資訊，現場參觀者亦反應熱絡。

值得一提的是，台灣館今年首次設置智慧居家台灣精品體驗專區，一支手機即可輕鬆遠端遙控多種智慧家電，包括智慧門鎖、行動微型投影機、按摩椅、電視及風扇等，當地民眾紛紛對科技的居家生活感到讚嘆不已，排隊體驗人潮絡繹不絕。

展覽期間，台灣館還特別推出結合在地食材的限定小吃-牛肉、豬肉捲餅及豬油拌飯，使用巴拉圭牛肉及豬肉搭配丸莊醬油及長青油脂香油，香氣四溢吸引巴國民眾爭相品嚐，不僅推廣臺灣美食，也促進與巴拉圭的文化交流。

另，和盛企業贊助曾獲金氏世界記錄的泡泡玩具，其中，可在手中彈跳的泡泡獲當地家庭喜愛，玩樂過程中充滿驚喜歡笑。此外，台灣館設有台灣蘭花網美牆，搭配現場播放輕快的我國流行樂，吸引當地網紅Carlos Ortellado、Leo Rivas及Gaby Ovelar前來拍照、製作短影音，使台灣館成為熱門的打卡點，進一步提升台灣在國際上的能見度。

參展企業維多利亞國際去年參加本展，於現場銷售台灣製剪刀，雖然價格為當地類似產品的3至4倍，但因品質優良，去年參展後獲大批消費者喜好，今年該公司攤位人潮依然不減，消費者又再度前往採購。

本屆參展企業中，已連續2年參展的寬達生技業務經理表示，去年透過本展已與當地知名食品進口商洽談合作，並已成功上架當地知名超市Fortis，今年在展前先至東方市拜訪該進口商總公司，又再度取得多項合作的品項，包括珍珠奶茶飲品及台灣麻糬，未來將再進軍巴西市場，參展效益顯著。

本展由巴拉圭工業總會聯盟(UIP) 及鄉村協會(ARP)共同主辦，是巴國最具規模之國際商展，也是該國最重要的商業活動，展出包括農業機械、食品加工設備、畜牧業設備和技術等產品，展期間也同時舉辦探討畜牧業經濟社會影響的論壇和研討會。

根據我國海關統計資料顯示，2023年我國對巴拉圭出口額為2,326萬美元，較2022年2,230萬美元成長1.04%，主要產品為機械零件、塑膠製品、汽機車零配件及紡織製品等；而我國自巴拉圭進口額達2.2億美元，主要產品為肉品、油料種子及鋼鐵、鋁製品等。