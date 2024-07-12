天天調戲櫃台妹！不起眼「白吊嘎色阿伯」資產曝　菜鳥秒跪了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

看到騎腳踏車、穿白色破背心的阿伯，會覺得對方家境如何？有行員網友表示，他剛進銀行第一年，有位這樣的老伯伯每天早上準時來分行等開門，每次都色瞇瞇地調戲櫃台妹子。他原本還想說是變態老頭，結果經理曝光對方身家，「是一個賣掉單元二土地的大地主，每天來分行，口袋都放一張一億的定存單」，令他驚呆。

「台灣老人很多超級有錢的！」有網友在Threads表示，他剛進銀行第一年，每天早上8點45分，都有位穿著白色破吊嘎的老伯伯騎腳踏車來分行等開門，每次都色瞇瞇地調戲櫃台女行員。

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原PO一開始就忍不住問經理，「這是什麼變態老頭？」沒想到經理透露，老伯是個賣掉單元二土地的大地主，每天來分行都帶一張一億的定存單，每個月定存然後親自跑分行續存，「等於接近一個月的每個工作天，都有一億可以續存！」超驚人的背景曝光後，原PO坦言，之後在路上開車都很小心，「可能隨便撞到一個白吊嘎阿伯都有好幾億身價！」

貼文一出，有網友有感狂點頭，「認識一位經常穿吊嘎撿垃圾的阿伯，他每天都在撿垃圾，殊不知市中心算是熱鬧幾十年（現在還很熱鬧）的商圈，裡面的很多棟都是他的房子，算是大地主了。」「某天跟公園圖書館管理員閒聊，管理員遠遠指著破爛阿北說『你看到這個阿北嗎？公園前面這排房子都是他的。』原來阿北每天不是在公園收破爛，而是在巡視他的土地。」

有人也分享，「我以前也遇過一個騎著超破爛菜籃腳踏車的阿桑，後來從鄰居那邊知道，這位阿桑持有好幾處台北市商辦大樓，每年光是租金就好幾千萬的收入」、「部分很有實力的人都滿熱愛穿吊嘎、拖鞋、騎破鐵馬、撿回收的，然後我是小丑，還特地帶回收給阿婆，結果她住豪宅，然後不只一戶。」