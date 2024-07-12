核三廠1號機除役 　工商協進會吳東亮：有點可惜

▲工商協進會理事長吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

核三廠1號機將除役，外界高度關注電力供應議題。工商協進會理事長吳東亮表示，能源策略和方向尚未整體研究前，核電廠停機有點可惜。面對AI、資料中心發展，吳東亮認為未來會有更大的電力需求，台灣需要多元電力來源。

中華民國工商協進會第26屆第3次會員大會今天登場，吳東亮會前受訪表示，關於核能議題，已向政府多次建議。核能是科學的議題，首先須從科學角度來解決，更重要的是，台灣經濟發展需要充足和穩定的電力、綠能供應，電價也須具備競爭力，產業才能安心地繼續投資，並且維持競爭力。

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吳東亮表示，應該用科學態度研究台灣多元的電力來源，尤其面對AI人工智慧、資料中心提高用電需求，未來可能會有更大一波的電力需求，政府、電力專家需要仔細研究；長期而言，台灣需要多元電力來源。 核三廠1號機將在7月27日除役，媒體詢問是否擔心台灣電力不夠。

吳東亮表示，外界有所擔憂，政府持續宣示台灣電力供應足夠，不過能源策略和方向在尚未進行整體研究之前，核電廠停機感覺有點可惜。 對於非核家園目標，吳東亮認為，這是一個目標，國人都有共識，但應該用科學角度檢視非核家園的時間表。 吳東亮會中致詞表示，近年除了向政府提供財經建言，同時擴大推動國際及兩岸交流合作，與韓國、匈牙利等工商團體簽訂合作備忘錄（MOU），並組團參加亞太商工總會（CACCI）、世界商會大會（WCC）的國際年會，上週也前往日本東京參加亞洲企業高峰會。

他進一步指出，工商協進會今年9月將輪值主辦「第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇」，在台北接待來自中國工業經濟聯合會、香港中華總商會以及澳門中華總商會等兩岸四地的企業家，針對全球經濟發展趨勢與合作展望進行交流。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台，提及台灣（TAIWAN）的字母中，就有AI兩個字。吳東亮表示，行政院長卓榮泰的名字「泰 T-AI」也藏有AI密碼，台灣站在AI革命的核心位置，相信行政院所帶領的行動創新AI內閣，將能強化人才培育，提供多元穩定的低碳電力，並協助企業雙軸轉型，實現台灣成為AI人工智慧島的目標。