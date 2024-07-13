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降息穩了？「債券ETF超吸金」7月除息秀　9檔配息不手軟

▲投資人關注高股息ETF。（圖／記者湯興漢攝）

文／股股小幫手

台灣人不只喜歡高股息ETF，也同樣愛買債券ETF，隨著市場對9月降息的預期增溫，刺激了更多投資人卡位布局，據投信投顧公會資料，至5月底規模已破2.539兆元，受益人數達1,711,400人，即便聯準會（Fed）至今遲遲仍未鬆口，降息早已是全球市場的共識。

7月債券ETF接連除息：殖利率處高位

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根據統計，7月共有6檔月配型、30多檔季配型債券ETF，合計有36檔將進行配息，以目前已經公布的配息金額來看，4檔投資等級以上月配型債券ETF至7月5日止，年化配息率至少4.74%，最高的則達6.40%，季配型投資等級債配息最少也有4.63%，最高也可來到5.41%，以下提供月配債券與投資等級以上債券的相關資料供讀者參考。

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▲資料整理：股股知識庫

2024下半年債券關鍵點

然而，許多投資人仍會半信半疑地思考債券是否真的值得投資，尤其在近期債券大漲後又迎來大跌，似乎比股市波動還大。

尤其，許多投資人實際上會舉例，美債殖利率在幾周前瘋狂上漲，是因為川普拜登的總統辯論會，由於市場擔心川普當選導致通膨再起，為此美債也隨之回檔，但這是不是表示總統辯論的方向對美債也會起到關鍵影響？如今市場風向看起來這麼混亂，債券投資到底可不可以長抱，還有上漲的機會嗎？

股編想在此打個比方，在去年的11月份之前，不知道讀者還記得在8月份和10月份的時候，Bill Ackman（對沖基金大佬）和Bill Gross（債券大王）出來做空美債嗎？

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▲資料來源：財經Ｍ平方

他們大約在8月的時候高調唱空長天期美債，不停放出消息說美債不太行了，美國債務正在惡化，這導致那段時間美債殖利率狂漲，同時債券價格下跌。

但最後是怎麼結束的呢？在11月初時，美國財政部長葉倫與鮑爾聯手對外發出聲明，說明美債的Pivot時刻似乎已經到來，以下股編擷取當時葉倫與鮑爾的舉措供讀者參考。

葉倫職掌的財政部放出3隻「鴿」

1、財政部「僅」標售1,120億美元的較長期公債，低於華爾街預估的1,140億美元。

2、財政部計劃發行的2年期至7年期公債總額與8月時宣布的數額相同，但表明10年期和30年期公債發行額增幅會比原先規劃減少，這被視為財政部不樂見長債殖利率持續勁升的跡象。

3、一反市場對今年2月和5月公債標售數額將提高的預期，財政部表示，這波新債標售到2月就可望完成。

鮑爾又說了什麼？

負責Fed利率決策的聯準會（FOMC）在結束兩天決策會議，如市場預期維持利率不變。

但FOMC政策聲明提及「金融情勢收緊」將壓抑經濟，這句措詞只是微調，卻釋出巨大能量，被債市視為Fed認同「美債殖利率走高為Fed（引導經濟降溫）代勞」的論點，也因此Fed短期利率或許沒必要再升。

於是，上述兩點直接導致了上圖看到的後續美債殖利率出現非常大幅度的下跌。

那麼，9月份和10月份Bill Gross和Bill Ackman所擔心的美國債務問題是否真的解決了呢？答案是根本沒有解決，事實上在降息之前美國債務都處在一個自己搬石頭砸自己腳的狀態（高利率對債務利息支出造成沉重的負擔），根本沒有解決。

只是當時市場氣氛覺得好像美債要掛了，所以跟著兩位大空頭唱空美債，當然股編並不想忽略市場波動、情緒對各種商品的價格影響，只是想點出美債的關鍵因子其實不是在市場的人怎麼想，而是在「聯準會」與「美國財政部」兩個單位上，是市場對通脹的預期和對未來經濟增速的預期上。

全球央行緩步起動降息循環

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▲資料來源：財經Ｍ平方

首先，從上圖可以看到，目前全球主要央行的貨幣政策進程，其中美國聯準會推遲了降息預期（聯準會本身認為會在Q4，市場認為9月就會降息），而日本為少數正在進行升息進程的央行，其餘央行基本都照著一定的節奏緩緩進入降息的行程中。

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▲資料來源：財經Ｍ平方

而透過視覺化的圖片，我們可以更清楚的看到，過去一年全球央行的降息水平，其中南美洲的進程尤其快速，而G7工業國中加拿大已經開了降息的第一槍，歐元區基本已經半隻腳跨入降息進程中，就算是非歐區的英國，也應當在Q3左右進入降息狀況（尤其英央行長不停宣傳英國通膨路徑更相似於歐元區而非大西洋彼岸的美國）。

利率是地心引力

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▲資料來源：財經Ｍ平方

從上圖可以看到，6月資料顯示全球央行的降息比例為45.33，升息比例為54.67，簡單來說，股編想跟讀者說明，如果在看到債券大跌時感到心慌不定，這都是很正常的現象，但我們其實可以退一步來看全球的情況，並了解「利率對債券來說就是地心引力」，只要降息時程仍在，債券就會緩緩上漲，而當升息循環重啟則相反下跌。

現在全球許多市場已經開始了降息之路，我們已經熬過了利率週期中的快速加息並正在經歷停止升息的步驟，如今降息或許就在不遠處，只等聯準會的一次訊號，或許降息就將開始。

而實際上我們內心都知道，降息終究只是時間問題，9月不降，10月降；10月不降12月降，就像小時候玩的梅花梅花幾月開一樣，梅花不是不開只是還在等待，我們或許沒有把握何時降息，但最起碼「我們有把握降息正在路上」。

國泰投信總經理張雍川也指出，美國通膨數據明顯放緩，即使有總統大選的短期因素干擾，但短線消息面不會改變美國聯準會FED即將進入降息循環的趨勢，降息一旦開啟，債券殖利率及債券價格會立即反應，投資人應趁此時殖利率仍是多年來的高檔時慎選債券ETF，尋找具備三高優勢，包括規模高、交易量高、信評等級高的債券ETF，相當適合想要安穩領息的族群。

經授權轉載，原文出處：降息穩了？「債券ETF超吸金」7月除息秀「9檔」配息不手軟

關鍵字： 台股投資債券ETF高股息

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