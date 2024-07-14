靠3檔ETF+台積電「大賺1億元」！高手曝對帳單：去年就預測到

▲原PO研究股票5年。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人出社會後會開始規劃自己的現金流，賺取被動收入，希望提早財富自由，一名網友表示，研究股票5年了，去年就分析台積電在今年報酬不錯，於是靠著3檔槓桿ETF加上台積電，大賺1億元，他大方貼出對帳單，羨煞許多人，不過有網友發現，原PO投入的本金高達7千萬元，驚呼「本多終勝」。

有網友在Dcard發文，「人生第一次波段賺一億」，已經研究股票5年了，曾在台積電（2330）股價200多元時買進，並在鴻海（2317）股價為70元時買進，也曾買過欣興（3037）和興農（1712），當時的價格分別為30元和20元，如今獲利都以倍計。

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他貼出對帳單，股票買了台積電以及元大台灣50正2（00631L），市值共1億546萬元，損益為6千萬元，報酬率131.97%，另外，美股則買了TQQQ以及SOXL，賺了124萬美元（約新台幣4034萬元）。

他透露，去年就分析，台積電在今年會有不小的報酬，「重壓台美指數與NV，今天終於獲得過億的損益」，曾發文分享標的，但被酸民罵很慘，「但應該還是有人有跟到單賺錢，謝謝各位的支持，有機會會再發標的文的」。

貼文曝光，網友大讚，「謝謝你讓我看到這數字」、「對的時間重壓就是厲害，要多像您學習」、「可以帶我飛嗎」、「破億根本就可以躺平了吧」。也有不少網友酸，原PO本金高達4千萬，難怪可以賺到1億元，「如果本金10萬賺1億再來說吧」、「有個富爸爸是重點」、「秀這些不如秀你爸給你多少本金」。

面對網友的留言，原PO分享本金金額，「我說6位數你信嗎？」底下也有不少網友幫原PO說話，「就算本金多又如何，如果沒有壓對不是一場空嗎？版主也是有投資的眼光，重壓才獲利的」、「有錢又怎樣，投資眼光才是重點吧」。