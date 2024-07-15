AI帶動電力需求　發電、輸電及配電機械業今年產值可望再創高

▲高壓輸電電塔。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

半導體產業復甦，全球晶片大廠紛紛啟動新一輪建廠，加上AI產業成長帶動電力需求增加，根據經濟部統計，去年我國發電、輸電及配電機械業產值年增11.8％達1060億元創新高，今年前4月產值成長15%，預期今年全年產值可望維持千億元以上水準，再寫新高。

經濟部說明，我國發電、輸電及配電機械業以內銷為主，今年前4月內銷占比約8成，產值自2019年以來維持在734億元以上水準，隨產業景氣復甦，回台投資案件增加，以及在離岸風電和各項電力工程改善政策加持，加上政府推動電力線路設備全面汰舊換新，推升產值穩定增長。

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▲發電、輸電及配電機械業2024年產值可望再攀高峰。（圖／經濟部提供）

按主要產品觀察，今年4月產值前3大產品依序為電力變壓器、高低壓配電盤、電動機，其中，電力變壓器受惠近年強韌電網計畫帶動廠商營運增溫，加上業者深耕美國電力市場漸有斬獲，外銷占比去年首度突破2成，在國內外訂單增長挹注下，今年前4月產值達141億元，年增40.7%，對發電、輸電及配電機械業貢獻12.9個百分點，為最主要的成長來源；高低壓配電盤亦因業者積極開發新客戶，水電、工程案件接單暢旺，致今年前4月產值達90億元，年增14.8%，貢獻3.7個百分點。

依據工廠校正及營運調查資料統計，我國發電、輸電及配電機械業2022年共779家工廠，其中4成以上為員工人數大於200人的大型工廠，總從業員工人數26,771人，工廠主要集中於新北市、台中市、桃園市、高雄市等直轄市，四者合計占75.1%。

經濟部指出，近年政府積極推動能源轉型、發展綠能及電力系統改善工程，加上台電強韌電網計畫持續釋單、高效能運算、AI等新興科技應用擴增，數據中心快速增長，以及美國電網陸續更新，皆有效挹注相關輸發配電機械需求，預期今年我國發電、輸電及配電機械業產值可望維持千億元以上水準，續創佳績。