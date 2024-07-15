川普當選機率升高　債券ETF吸避險買盤抗震

▲美國前總統川普在賓州造勢時遭遇槍擊。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

川普於賓州演講遭槍擊，川普右耳受傷，無生命危險，受傷下台前不忘舉拳喊Fight，事後川普勝選機會大增，不過，市場稍有風吹草動金融市場表現動輒觀瞻，特別是全球股市現階段正處於高檔，因此低波動的投資工具，是投資人目前首要之選，擁有配息題材的債券ETF就是其中之一。

法人表示，以群益投信將募集的債券ETF「00953B 群益優選非投等債」而言，鎖定高債息、高信評因子、低波動市場標的，加上具平準金機制並採用月配息收益機制，發行價10元輕鬆入手，一次滿足債券投資人所有投資期待。未來若貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

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財富管理專家表示，債券ETF產品非常多元，長短天期、成熟新興市場、信用評等、收益水準、配息頻率各有不同主題，00953B群益優選非投等債ETF追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、信用利差、國家、流動性等相關條件進行篩選。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰表示，雖然近期市場對聯準會何時啟動降息的臆測令金融市場波動頻頻，但從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。

李忠泰指出，降息前，市場偏好鎖高利率的券種，債券選擇上可以發債企業體質佳、違約率可控的非投等債，不僅收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。

除了00953B，已改月配制的富邦全球投等債(00740B)ETF因為公告配息金額高達0.556元，創5年新高，投資人只要今(15)日前買進就可享有配息，買一張就能領到556元，近期也持續受到大戶青睞。

由於00740B富邦全球投等債聲勢高漲，日前已向主管機關申請追募額度，以因應投資人對於資產品質與收益優勢兼具之投資等級公司債ETF需求若渴，後市看俏。